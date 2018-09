Incontro Salvini Berlusconi sul futuro del centrodestra e in vista delle nomine

tg.la7

: #Salvini: 'La difesa è sempre legittima.' - LegaSalvini : #Salvini: 'La difesa è sempre legittima.' - Agenzia_Ansa : #Salvini contro# Anm, la difesa è sempre legittima. 'Da sindacato magistrati invasione di campo? Io tiro dritto' - RaiNews : Centrodestra, in corso ad Arcore l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Forza Italia sarebbe disposta a dare il via libera a Marcello Foa per la presidenza della Rai. In settimana nuovo appuntamento. Presenti anche la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, e i ...