Importanti conferme per il Samsung Galaxy S8 | AR Emoji e non solo con la nuovissima patch

optimaitalia

: Importanti conferme per il #SamsungGalaxyS8: AR Emoji e non solo con la nuovissima patch - OptiMagazine : Importanti conferme per il #SamsungGalaxyS8: AR Emoji e non solo con la nuovissima patch - Bossartiglio_ : @HistoryInPix Così, in questa uggiosa mattinata del 16 settembre 2018, ricevo una delle più importanti conferme del… - MattiaAndriotto : #Scienza #Natura maxi #ricerca confronta #anelli #alberi del #mondo con importanti #conferme su #radiocarbonio e… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Siamo stati ottimi profeti in merito all'evoluzione software delS8. Il nuovo aggiornamento di settembre fino a qualche giorno fa sembrava essere la solitaper la sicurezza che nulla avrebbe cambiato nell'esperienza di utilizzo quotidiana dello smartphone, ma in attesa di novità sostanziali su Android Pie da oggi 17 settembre possiamo effettivamente goderci un pacchetto softwaressimo. Come del resto era trapelato in mattinata quando vi abbiamo parlato dell'ultimaconcepita per ilNote 8.Tutto nasce da quanto riportato da The Android Soul, che ci parla chiaramente della prima apparizione via OTA delleG950FXXU4CRI5 per ilS8 e del firmware G955FXXU4CRI5 per ilS8 Plus. Ebbene, oltre ad introdurre laper la sicurezza di settembre, pare che l'aggiornamento sia stato in grado di assicurarci sia AR ...