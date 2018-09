Imbarazzante incidente per Samsung Galaxy Note 9 a fuoco? Indagine tutta aperta

optimaitalia

: Imbarazzante incidente per #SamsungGalaxyNote9 a fuoco? Indagine tutta aperta - OptiMagazine : Imbarazzante incidente per #SamsungGalaxyNote9 a fuoco? Indagine tutta aperta - 0oDl6uoUj5jTswL : RT @SolimanoCaTesta: Classifica ricalcolata a tavolino a @LeTour dopo l'incidente contro la moto per @chrisfroome . Ma organizzazione imbar… - infoitcultura : Per Benedetta Parodi l’imbarazzante incidente mentre passeggia a Milano (Foto) -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Un9 ain un ascensore a New York? La protagonista dell'episodio, suo malgrado, è la proprietaria del phablet nuovo di zecca ossia un agente immobiliare di Long Island la quale afferma di aver subito un'esperienza a dir poco traumatica. La vicenda,via, èda verificare e include degli aspetti per il momento non chiari, vediamoli nello specifico.L'episodio del9 sarebbe avvenuto lo scorso 3 settembre ma solo nelle scorse ore il New York Post ne avrebbe parlato, specificando i primi dettagli dell'accaduto. Secondo quanto riferito, la vittima dell'si trovava sola in ascensore quando il device ha iniziato ad emettere uno suono fastidioso e gracchiante per poi cominciare ad emettere fumo. Provvidenziale, a quel punto, è stato il raggiungimento del piano desiderato e la riapertura delle porte dove un "soccorritore" ...