Il web contro la Balivo | Con tutti quei commenti feticisti continui?

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO LAURA PAUSINI/ "Una vergogna il tro*a urlato all'ex amica" : bufera sul web : SELVAGGIA LUCARELLI attacca LAURA PAUSINI dopo il "tro*a urlato all'ex amica: "vergonogno l'insulto sessista ad un'altra donna". Il web difende la cantante.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Blackout challenge - 14enne suicida : Codacons - “web fuori controllo e giovani a rischio” : “Gli autori del video pubblicato sul web e visto dal 14enne trovato morto impiccato nella sua cameretta lo scorso 6 settembre a Milano, devono essere indagati per istigazione al suicidio, al pari della piattaforma web che ha permesso la pubblicazione di immagini così pericolose“: lo afferma il Codacons, commentando “l’inchiesta aperta dalla Procura di Milano da cui emergerebbe che il ragazzo, prima del tragico gesto, avrebbe ...

Claudio Sona a Storie italiane contro gli 'odiatori del web' (video) : Claudio Sona, ospite, oggi, mercoledì 12 settembre 2018, di Storie italiane di Eleonora Daniele su Rai1, ha raccontato l'esperienza perSonale contro gli 'odiatori del web' che, spesse volte, l'hanno insultato, in maniera gratuita, a seguito della grossa esposizione mediatica per la sua recente partecipazione come primo tronista gay di Uomini e Donne. A distanza di tempo, il giovane imprenditore veronese non sembra volersi scrollare di dosso ...

Copyright - la sfida contro il monopolio dei big del web : BRUXELLES - Di nuovo di scena domani al Parlamento europeo riunito a Strasburgo la riforma del Copyright. Dopo aver respinto due mesi il testo della commissione giuridica con 318 contrari, 278...

web fiction contro il bullismo : al via le riprese a Toritto : Negli ultimi anni anche i telegiornali e i giornali di cronaca riportano quotidianamente casi diversi e terribili di bullismo che indignano e sconvolgono l'intera comunità. D'altronde il Rapporto ...

Copyright - sulla riforma Ue un dibattito surreale. Non scriviamo una legge contro i giganti del web : Si intitola Diritti d’autore e giganti americani la ricerca commissionata dalla Gesac – l’associazione che raccoglie le società europee che rappresentano autori e compositori -, pubblicata nei giorni scorsi. È una ricerca promossa da Creators for Europe, un movimento di recentissima costituzione nato per difendere la proposta di direttiva europea sul diritto d’autore bocciata prima dell’estate dal Parlamento europeo e sulla quale lo stesso ...

Tiziano Ferro - primo incontro con Belen Rodriguez/ Foto - il web sottolinea i "cambiamenti" della showgirl : Tiziano Ferro pubblica su Instagram la Foto del suo primo incontro con Belen Rodriguez. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:13:00 GMT)

TIZIANO FERRO E IL PRIMO INCONTRO CON BELEN RODRIGUEZ/ Foto : “Non me lo sarei mai aspettato…” - l’ira web : TIZIANO FERRO pubblica su Instagram la Foto del suo PRIMO INCONTRO con BELEN RODRIGUEZ. Ma i fan del cantante non prendono molto bene questa amicizia.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 16:30:00 GMT)

F1 - il web insorge contro la Ferrari : scatta la petizione per la conferma di Raikkonen : Un utente indiano di Charge.org ha lanciato una petizione per convincere la Ferrari a confermare Raikkonen anche per la prossima stagione I tifosi di Kimi Raikkonen non vogliono rassegnarsi al fatto di non vedere più il proprio idolo al volante della Ferrari, per questo motivo stanno facendo di tutto per convincere la Ferrari a confermare il finlandese anche per la prossima stagione. Photo4/LaPresse Sul sito internet Charge.org, utilizzato ...

Come controllare i GB rimanenti con Fastweb : Fastweb sta proponendo ultimamente delle promozioni davvero interessanti riguardo il mobile che hanno attirato l’attenzione di numerosi utenti. Abbiamo deciso di realizzare una guida dedicata a tutte quelle persone che desiderano sapere Come controllare i GB rimanenti con Fastweb della promozione attiva. Nelle successive righe vi proporremo 3 soluzioni da poter utilizzare per fare ciò, anche da smartphone usando l’app ufficiale. Non ...

Caos Libia - Gad Lerner contro Salvini. Ma il web lo massacra : Scoppiano gli scontri in Libia, a Tripoli, e Gad Lerner punta il dito contro Marco Minniti e Matteo Salvini.Già, su Twitter il giornalista che una decina di giorni fa si era "ritirato" come militante di sinistra vicino al Partito Democratico - punta il dito contro Roma e il vecchio e il nuovo ministro dell"Interno.Ecco cosa cinguetta sul social network il 63enne: "Stato d"emergenza in #Libia. Italia pronta a intervenire militarmente per ...

Copyright e nuova legge web a Settembre rimandata. Lo scontro su due punti fondamentali : Cosa prevede la nuova proposta di legge per il mondo del web e i motivi di scontro: rimandata al momento e nuovi tempi ancora da definire

Controlla i Collegamenti Interrotti in qualsiasi sito web : Controlla i Collegamenti Interrotti in qualsiasi sito web Controlla qualsiasi sito web per Collegamenti morti con l’aiuto di questo programma leggero, che ti permette di esportare le tue relazioni per una ulteriore analisi. A nessuno piacciono i Collegamenti Interrotti. È una brutta esperienza per i visitatori del tuo sito web. Google si raccomanda di Controllare […]

