huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il sì di Andrea e Daniela, sfollati di Genova: 'Casa è essere insieme, per le mura domestiche poi si vedrà' https://t.c… - Flautomagico1 : RT @HuffPostItalia: Il sì di Andrea e Daniela, sfollati di Genova: 'Casa è essere insieme, per le mura domestiche poi si vedrà' https://t.c… - HuffPostItalia : Il sì di Andrea e Daniela, sfollati di Genova: 'Casa è essere insieme, per le mura domestiche poi si vedrà' - giornalettismo : La casa come famiglia esiste già. Ora si aspettano quattro mura dove tornare. Auguri a Daniela e Andrea, sposi dopo… -

(Di lunedì 17 settembre 2018)oggi si sono sposati. Residenti in Via Porro, nel mezzo della zona rossa del ponte Morandi, oggi i due neo-genitori sono convolati a nozze nel santuario di Oregina, sulle colline genovesi. Come hanno raccontato a Repubblica, dopo la cerimonia si sposteranno a Celle ligure per il pranzo."Ci sentiamo un simbolo perché la vita va avanti e speriamo che sia così anche per tutti gli altrie per i parenti delle vittime. Perdere tutto è un peso sul cuore, ma all'altare ringrazieremo anche divivi. Magari stanchi, con i nervi un po' tirati. Ma sempre. Un messaggio fortissimo, che fa capire la voglia degli abitanti didi voltare definitivamente pagina.La loro abitazione è inaccessibile, ma oggi questo è un problema secondario: "- dice commossa- è, per ledomestiche poi si ...