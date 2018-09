IL RITORNO DI PERRY MASON Su Rete 4 il film con Raymond Burr oggi | 17 settembre 2018

Il nuovo album di Katy Perry è già in cantiere - un RITORNO alle origini per dimenticare il flop di Witness? : Il nuovo album di Katy Perry è già in lavorazione e la popstar ci tiene a comunicarlo al suo pubblico via Instagram. Appena concluso il Witness World Tour in giro per il mondo, la popstar è tornata in studio di registrazione per porre le basi di una nuova era discografica, nell'auspicio che sia più fortunata dell'ultima. L'album Witness può pacificamente definirsi un mezzo flop. Di sicuro le vendite del disco (meno di un milione di copie ...