Il raduno di Spider-Man organizzato da Marvel e Sony batte ogni record

(Di lunedì 17 settembre 2018)'s-Man sta sbancando in termine di vendite, ma a quanto pare oltre che sforare idi venditaè intenzionata a comparire anche in un'altra tipologia di, quella dei Guinness World.Come riporta VG247 infatti, a Stoccolma, in occasione del Stockholm Comic Con,hanno radunato la bellezza di 547 cosplayer nei panni dell'amichevole ragno di quartiere. Si tratta del "più grandedi persone vestite come-Man" per la precisione, un primato degno di entrare nel Guinness World.L'Editor-In-Chief C.B. Cebulski ha confermato la riuscita del Guinnes World, aiutato anche dal supporto dii quali hanno fornito il nutrito numero di costumi ispirati a quello del videogioco che sta sbancando proprio in questi giorni.Read more…