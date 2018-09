Il Partito democratico è alle prese con una curiosa guerra delle cene : C'è chi l'ha definito un copione degno di Cucine da Incubo o Quattro Ristoranti: il congresso del Pd è di fatto Partito - in attesa della convocazione ufficiale - e il confronto si gioca anche a colpi di forchetta e coltello. I renziani, su impulso di Giuliano Da Empoli, si danno appuntamento per una cena a casa Calenda, Zingaretti risponde con una trattoria con un operaio, uno studente e un piccolo ...

Partito democratico : 11 anni tra vittorie - sconfitte e scissioni - : Il 14 ottobre 2007 oltre 3 milioni e mezzo di cittadini sono andati al voto per le primarie che sanciscono la nascita, dalle ceneri di Ds e Margherita, del Pd. Da allora si sono alternati sette ...

«Sciogliamolo e rifondiamolo» : così Orfini prevede il futuro del Partito Democratico : Maurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaMaurizio MartinaUna riforma radicale, una spinta che arrivi dall’interno e rivoluzioni completamente l’assetto e riconquisti la fiducia dell’elettorato. A dieci anni dalla fondazione del Partito Democratico il presidente Matteo Orfini si lascia andare a ...

Dino Giarrusso controllerà concorsi universitari/ Bufera sull'ex Iena M5s : Partito democratico all'attacco : Dino Giarrusso controllerà concorsi universitari, l'annuncio di Lorenzo Fioramonti. Ultime notizie, Bufera sull'ex Iena M5s: Partito Democratico all'attacco(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Applausi per Fico alla festa del Partito democratico : 'Non me ne frega di rispondere a Salvini' : ... Salvini smentisce intervento italiano 3 settembre 2018 Nessun commento Scuola, Bussetti: 'Mappatura satellitare 40mila edifici, più sicurezza' 3 settembre 2018 Nessun commento Economia, Bevilacqua: '...

NAPOLI - DE MAGISTRIS : 'FAREMO MONETA AGGIUNTIVA A EURO'/ Partito democratico all'attacco : 'Cialtrone!' : Luigi de MAGISTRIS: 'NAPOLI, MONETA indipendente per affiancare l'EURO'. Il sindaco lancia la proposta di 'Città Autonoma', poi attacca Salvini.

Partito democratico rischia il 3-4% nei sondaggi secondo Ferrari Nasi : sondaggi shock per il Partito Democratico. Per l'Istituto Piepoli crescono Lega e Movimento 5 Stelle, rispettivamente al 30% e 29%. Mentre secondo Arnaldo Ferrari Nasi, il Partito guidato da Maurizio Martina rischierebbe di crollare fino a circa il 3% - 4%. Il sondaggio dell'Istituto Piepoli Il primo sondaggio, realizzato dall'Istituto Piepoli dopo la tradizionale pausa di Ferragosto, vede il sorpasso della Lega sul Movimento 5 Stelle. La ...

Partito democratico - l'idea geniale per scomparire per sempre : vogliono cambiare nome : Tra le menti più brillanti del Partito democratico gira da tempo l'idea del secolo. Ora che il loro Partito è diventato sinonimo di fallimento politico, senza considerare la scoppola incassata lo ...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : Anzaldi Tra i primi Michele Anzaldi, che denuncia: 'Mai si era vista la claque politica alle esequie, con un gruppo organizzato che 24 ore prima dei funerali incontra a Viareggio il ministro dell'...

Il dibattito nel Partito democratico dopo i fischi di Genova : I fischi, molti o pochi che siano stati, giunti a Maurizio Martina durante i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi hanno colpito la comunità del Pd. Soprattutto perché, negli stessi minuti, dalla stessa folla sono partiti diversi applausi per i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Molti esponenti e simpatizzanti del Partito hanno criticato le parole del premier Giuseppe Conte e dei due leader M5s e Lega, ma ...

L'incubo del Partito democratico sulla profezia di Trump : perché rischiano di sparire : La sua battuta sulla possibile "ondata rossa", il rosso e' il colore del GOP nella politica USA, mentre il blu e' quello dei DEM, era diretta a contrastare la "previsione" della "ondata blu", data ...

Quell'idea della Boschi : puntare alla segreteria del Partito Democratico : 'Maria Elena Boschi sarebbe stata l'unica in grado di fronteggiare Matteo Salvini in campagna elettorale, ma ce l'hanno abbattuta con la storia delle banche', queste parole appartengono a Matteo Renzi ...

Come rifare il Partito democratico 'dal basso' : Bonaccini e Zingaretti avrebbero infatti tratti comuni: due governatori, due personalità non percepite Come notabili di palazzo, due uomini a contatto con il mondo delle associazioni e della società ...

Condannato Pietro Grasso : deve pagare 82 mila euro al Partito democratico : L'ex presidente del Senato Pietro Grasso, deve restituire 82.000 euro al Pd, suo ex Partito. Il Tribunale di Roma ha infatti emesso un decreto ingiuntivo nei riguardi del candidato premier di Leu alle ...