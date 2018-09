Il Papa chiama monsignor Cipolla al Sinodo dei vescovi

Il Papa richiama alla conversione i mafiosi : Li ha invitati alla mensa eucaristia, alla messa, perché 'è da lì che attingiamo l'amore di Cristo per portarlo nelle strade del mondo'. Simpatica la tirata d'orecchi che Francesco ha dato alle ...

Migranti - il sindaco di Rocca di Papa : 'Li ha mandati Salvini - non li ho chiamati io' : ... ma ora servono accordi prestabiliti' 27 agosto 2018 Nessun commento Salvini indagato, il Pd attacca Di Maio: 'Doppia morale' 26 agosto 2018 Nessun commento Diciotti, la Cei: 'Non si fa politica ...

Balotelli tenero papà - Lion lo chiama per la prima volta : la tenera reazione di Mario [VIDEO] : Mario Balotelli in versione papà, il calciatore del Nizza insegna al figlio Lion a parlare e posta tutto sui social Mario Balotelli in vena di coccole e tenerezza quando è accanto al figlio Lion. Il secondogenito del calciatore è alle prese con le prime paroline tra cui spicca proprio la parola ‘papà‘. L’attaccante del Nizza e della Nazionale italiana non resiste, posta il balbettio del figlio sui social. La paternità ha ...

Elisabetta Canalis : “Quando ho chiamato Bobo (Vieri) per congratularmi che diventa papà mi è venuto da piangere” : Nei primi anni 2000 l’amore tra Elisabetta Canalis e Bobo Vieri campeggiava su tutti i giornali di gossip e spopolava sul piccolo schermo. La velina per eccellenza di Striscia la notizia e il calciatore famoso che ai tempi militava nell’Inter, una relazione proseguita per quattro lunghi anni. Oggi le loro vite procedono su binari differenti, la showgirl il prossimo 12 settembre spegnerà quaranta candeline in compagnia del marito Brian Perri ...