Il mondo di Red Dead Redemption 2 sarà espansivo e profondo allo stesso tempo

Alessandro Cattelan in un’intervista guarda con preoccupazione al mondo di oggi - in cui sono gli smartphone ad avere un ruolo predominante : Più padre che amico. Alessandro Cattelan parla del rapporto con le figlie. A breve di nuovo in onda con E poi c’è Cattelan, Alessandro Cattelan, 38enne volto di punta Sky, ha affrontato il delicato tema del bullismo scolastico con IlSussidario. Padre di Nina e Olivia, nate 6 e 2 anni fa dal rapporto con la moglie Ludovica Sauer, Alessandro guarda con preoccupazione alla mondo di oggi, in cui sono gli smartphone ad avere un ...

La figlia di Albano e Loredana vicina al mondo dello spettacolo : La figlia di Albano e Loredana Lecciso non esclude il mondo dello spettacolo: la somiglianza con la madre La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine, rivela ai microfoni di Mattino 5 di essere intenzionata a entrare nel mondo dello spettacolo. In particolare, la giovane ammette di voler ancora continuare i suoi studi, ma non […] L'articolo La figlia di Albano e Loredana vicina al mondo dello spettacolo proviene da Gossip e Tv.

Il mondo celebra Freddy Mercury - oggi avrebbe compiuto 72 anni - : Tante le attività in tutto il mondo, concerti tributo, serate speciali e cover band che renderanno omaggio ai Queen, riproponendo i brani più belli del …

Dall'Ontario all'India - ecco il mondo che prova il reddito universale : Una situazione che ha convinto moltissime comunità ad avviare sperimentazioni e progetti di reddito di cittadinanza in ogni parte del mondo. Le caratteristiche principali sono il forte radicamento ...

CD Projekt RED svela al mondo il primo gameplay di Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED , uno fra i più importanti studi di sviluppo al mondo, ha infatti mostrato ufficialmente al mondo il primo gameplay ufficiale del gioco, il quale ci permette di dare un'occhiata ...

Si è svolta a Taranto l'inaugurazione della mostra "Il Sonno della Ragione… Il mondo Immaginario di Loredana" : Lunedì 20 agosto, presso l'ipogeo di Palazzo Gennarini, in via Duomo 245/247, a Taranto, si è svolta l'inaugurazione della mostra "Il Sonno della Ragione… Il Mondo Immaginario di Loredana", personale dell'artista Loredana Lamendola. Il vernissage, organizzato dalle associazioni culturali, Nobilissima Taranto e Programma Cultura, è stato introdotto da ...

MARIÁN ÁVILA/ La prima modella down del mondo : "Ho creduto in un sogno" : MARIÁN ÁVILA, modella down di 20 anni, realizza il suo sogno di sfilare a New York. La prima a credere in lei è stata Kenzie, una giovanissima lettrice del suo blog.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:45:00 GMT)

Campionati del mondo Maschili 2018 : disponibile la piattaforma per gli accrediti stampa : E' disponibile da questa mattina la piattaforma per richiedere gli accrediti stampa relativi ai Campionati del Mondo Maschili in programma dal 9 al 30 settembre 2018 in Italia e Bulgaria. Giornalisti, media e addetti ai lavori interessati dovranno compilare il form on line in tutte le sue parti entro e non ...

Palm Pepito - il terminale redivivo sarà uno degli Android più piccoli al mondo - : ... il ritorno promette di essere una sorpresa perché primi render e specifiche trapelate in rete anticipano uno degli smartphone più piccoli al mondo. Il nome Palm Pepito è quello in codice interno, ...

“Mi dispiace ma è così”. Alena Seredova - la foto del figlio scatena il finimondo : Il triangolo amoroso che ha visto il portiere Gigi Buffon, da poco passato in forza al Paris Saint-Germain dopo una vita a indossare la maglia della Juventus, lasciare Alena Seredova per correre tra le braccia della giornalista sportiva Ilaria D’Amico ha occupato a lungo le pagine dei giornali italiani. Una cosa è certa, in mezzo a tante teorie e speculazioni: nel marasma mediatico scatenato dalla scelta sentimentale del calciatore, ...

Box-Office : Gli Incredibili 2 supera il miliardo di dollari nel mondo in tempo record : Come previsto, ieri Gli Incredibili 2 ha superato un altro grande traguardo. Dopo aver battuto il record del miglior esordio negli Stati Uniti di sempre per un film d'animazione, ed essere diventato ...

Freddie Highmore - Shaun di The Good Doctor/ "Mi piace la fiducia che ha nel mondo" : Protagonista su Rai 1 nei panni di the Good Doctor, Freddie Highmore è Shaun Murphy, il giovane specializzando in chirurgia affetto da autismo. Geniale, straordinario e complesso, ecco...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Il mondo del wrestling a lutto - morto il grande Nikolai Volkoff : con lui la WWF portò sul ring la Guerra Fredda : Il mondo del wrestling piange la morte del grande Nikolai Volkoff: l’hall of famer WWE si è spento all’età di 70 anni Nelle ultime ore il mondo del wrestling ha appreso la triste notizia della morte di Nikoai Volkoff. Ricoverato in ospedale nel Maryland per alcuni problemi di salute, Josip Peruzovic (nome reale) si è spento a causa di una grave forma di disidratazione che gli è stata fatale. Nell’universo WWE Volkoff ha rappresentato ...

Manuela e la sua eredità al mondo : Dopo il tumore, Manuela ha scelto di diventare psiconcologa. E' una delle quattro protagoniste del libro illustrato che esplora la maternità dopo il cancro