Il Modello europeo ECMWF cancella la rottura autunnale?

meteoweb.eu

: RT @IAIonline: ??Un altro modello di integrazione è possibile. Antonio Silvio Calò, vincitore del Premio del cittadino europeo 2018, ha racc… - GabRosana : RT @IAIonline: ??Un altro modello di integrazione è possibile. Antonio Silvio Calò, vincitore del Premio del cittadino europeo 2018, ha racc… - 75ES15 : RT @IAIonline: ??Un altro modello di integrazione è possibile. Antonio Silvio Calò, vincitore del Premio del cittadino europeo 2018, ha racc… - IAIonline : ??Un altro modello di integrazione è possibile. Antonio Silvio Calò, vincitore del Premio del cittadino europeo 2018… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Qualche giorno fa il centro di calcolo di Reading,, aveva prospettato scenari da ciclone mediterraneo in coincidenza con l’entrata dell’autunno astronomico, tra il 22 e il 23 Settembre, con prospettive di maltempo alluvionale per l’Italia (sezione a sinistra nell’immagine in evidenza). Noi avevamo evidenziato la cosa, in un apposito editoriale, ma valutando anche la prudenza del caso, come è ovvio che sia, data ancora la distanza considerevole. Nella sostanza avevamo colto il segnale diposta dal, senza enfatizzare sulla forma eclatante proposta in un singolo run. Il calcolo modellistico può cambiare e, fino a 72 ore dal possibile avvento della “”, i vari scenari nelle simulazioni cambieranno sempre. A oggi, viene proposto uno scenario completamente di tutt’altro tipo (sezione a destra nell’immagine in evidenza), con alta pressione che ...