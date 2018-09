Il ministro del Lussemburgo Asselborn attacca ancora Salvini | “Esprime concetti fascisti

La cena a casa di Calenda si farà. L'ex ministro : "Sono contento del gesto di responsabilità dei partecipanti" : Paolo Gentiloni, Matteo Renzi e Marco Minniti hanno accettato l'invito a cena di Carlo Calenda. Lo ha comunicato L'ex ministro dello Sviluppo economico su Twitter. Calenda ha risposto a chi gli chiedeva se i diretti interessati avessero risposto positivamente alla sua proposta. "Sì. Ma la data è stata spostata, e per evitare l'ennesimo tormentone sul Pd rimane riservata - si legge nel post - Sono molto contento è un gesto di ...

Salvini visita l'Hotel House : "Va abbattuto". Il ministro del Lussemburgo torna all'attacco : "Toni fascisti da Anni 30” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato oggi l'Hotel House di Porto Recanati, grattacielo multietnico costruito sulla riviera adriatica per il turismo residenziale che oggi versa in uno stato di profondo degrado, come denunciato più volte da autorità e residenti."O lo sistemi o lo abbatti. E per esperienza è più facile la seconda. Non c'è una terza via” ha detto Salvini che dopo aver parlato con alcuni abitanti è salito all'ultimo ...

Lussemburgo - botta e risposta tra Salvini e il ministro Asselborn : «Salvini usa toni e metodi fascisti» - «No - solo rispetto delle regole» : Il ministro degli esteri lussemburghese torna ad attaccare il vicepremier italiano. «Il botta e risposta sui migranti è stata una provocazione studiata, se si girano video durante i vertici è impossibile un confronto franco»

Il monito del ministro Savona : "O c'è la crescita reale oppure si collassa" : "Se non si stimola la crescita reale in un mercato che spontaneamente non la produce, non c'è palliativo monetario che possa sventare il collasso. È la grande conquista della scienza economica moderna". Lo afferma Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, che illustra al quotidiano il documento con gli elementi su cui fondare la ricostruzione di una nuova architettura ...

Il ministro del Lussemburgo di nuovo contro Salvini : “Usa metodi fascisti da anni ’30” : Il ministro lussemburghese Jean Asselborn, protagonista del dibattuto battibecco con Salvini al vertice europeo, torna all'attacco del ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio: "Usa metodi e toni fascisti da anni '30".Continua a leggere

India : ministro Finanze - governo determinato a mantenere il disavanzo fiscale al 3 - 3 per cento del Pil : ... il primo ministro Narendra Modi ha continuato la sua due giorni di riunione per la revisione dell'economia facendo anche il punto sulle entrate fiscali e sugli indicatori macroeconomici nell'analisi ...

SPILLO/ 300 giornalisti al bivio tra Scalfari e un ministro del Lussemburgo : "Repubblica" saluta lo scontro Salvini-Asselborn prendendo la parte del "resistente" europeo. Poi pretende il salario come "variabile indipendente". NICOLA BERTI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:01:00 GMT)SPILLO/ Per la City stavolta è Renzi ad essere "unfit", di N. BertiSPILLO/ 2. Cosa succede in "Europa" se il reddito di cittadinanza lo propone Macron?, di N. Berti

Sorrento - il ministro dell'Ambiente Costa alla pulizia dei fondali di Marina Grande : La pulizia dei fondali del porticciolo di Sorrento ha dato il via con anteprima regionale a Puliamo il Mondo, la più Grande la più Grande campagna di volontariato ambientale organizzata da ...

Toninelli : sorriso davanti al plastico del Morandi e battuta su Instagram/ La doppia gaffe del ministro : Toninelli sorride accanto al plastico del Ponte Morandi da Vespa. Foto, scoppia la polemica sui social per lo scatto che vede il ministro delle infrastrutture troppo euforico(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:32:00 GMT)

