Il governo | “Non c’è accordo | il progetto Olimpiadi è morto” Ma il Coni cerca ancora una

Ponte Morandi - Toti : “Non tollereremo ritardi del governo”. Salvini : “Scegliere commissario in accordo con gli enti locali” : Non si placa il botta e risposta a distanza tra il governo e la Regione Liguria sulla ricostruzione del Ponte Morandi. L’ultima mossa la mette a segno Giovanni Toti. Il nuovo affondo del governatore è arrivato su Facebook: “Ora il governo ha fatto un decreto su Genova, ma se i tempi per la ricostruzione del Ponte Morandi non saranno quelli previsti da noi – entro settembre l’inizio della demolizione e entro novembre l’inizio ...

Genova - Toti avverte il governo : “Non tollereremo un’ora di ritardo - per nessuna ragione” : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, avverte il governo sui tempi della ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova: "Se i tempi non saranno quelli previsti, ne risponderanno davanti ai liguri e agli italiani. Non tollereremo un’ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo".Continua a leggere

MATTARELLA ‘STRIGLIA’ IL governo : “NON SI MERCANTEGGIA SU BILANCIO UE”/ “Contro ogni nazionalismo” : MATTARELLA “L’UE non è un dare-avere, non MERCANTEGGIAmo fra di noi". Ultime notizie, il presidente a Riga, in Lettonia, per la 14esima riunione del Gruppo Arraiolos(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Caso Skripal - Putin : “Sappiamo chi ha avvelenato l’ex spia : sono civili”. governo inglese : “Non è vero - sono degli 007” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal riaccende lo scontro tra Mosca e Londra. In mattinata il presidente Vladimir Putin ha annunciato che sono stati identificati i presunti agenti segreti del Gru responsabili, secondo la Gran Bretagna, dell’attacco con il gas nervino contro Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. Dopo che negli scorsi giorni le autorità britanniche avevano annunciato di ...

Banche - Paragone : “Non siamo il governo di Cernobbio. I risparmiatori vanno tutelati tutti - non accetterò furbate” : “tutti i risparmi e tutti i risparmiatori devono essere tutelati, non ci devono essere risparmiatori di serie A e di serie B”. il senatore pentastellato Gianluigi Paragone è intervenuto sui social con un video messaggio sul tema del risparmio e delle Banche. In particolare ha commentato le dichiarazioni del sottosegretario Massimo Bitonci (Lega) che ha comunicato l’avvio delle procedure di risarcimento di 350 soci delle ex ...

Chieti - due ponti fatiscenti. Il sindaco : “Non ci sono soldi per la manutenzione straordinaria - ci pensi il governo” : Due ponti in condizioni critiche. A cominciare da quello di Madonna delle Piane, dove transitano decine di migliaia di auto al giorno e che corre proprio sopra la ferrovia, la stazione e l’affollatissima via Tiburtina. Un’arteria da imboccare per forza se ci si reca all’ospedale cittadino o all’università, o se si entra/si esce dalla città. Preoccupa, e non poco, anche un altro viadotto molto trafficato, quello di via Gran Sasso; e la ...

Riforma pensioni - l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla : “Non è innovativa. Già praticata dal governo Monti” : L’ex ministro Elsa Fornero a InOnda (La7) sostiene che la proposta di Alberto Brambila è possibile e che già ai tempi del suo ministero si era parlato di un contributo di solidarietà per sanare una situazione non equa in materia pensionistica L'articolo Riforma pensioni, l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla: “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cei accoglie 100 migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il governo : “non si fa politica sulla pelle dei poveri” : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana "sfida" il Governo Lega-M5s e attacca “non si fa politica sulla pelle dei poveri". Spinta decisiva da Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:43:00 GMT)

Polemica sul concerto di Lana Del Rey in Israele - la popstar si difende : “Non sostengo il governo Netanyahu” : Come accaduto a molti altri artisti prima di lei, il concerto di Lana Del Rey in Israele, previsto nell'ambito del Meteor Festival che si svolge nel Kibbutz Lehavot Habashan dal 6 all'8 settembre, le ha procurato non poche critiche. La scelta della cantante di esibirsi a Tel Aviv sta facendo discutere in un'estate in cui il bilancio delle vittime dei venerdì di protesta al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico per la "Marcia del ...

Ponte Morandi - Autostrade : “Annuncio governo su concessione? Ci spetta valore residuo”. Di Maio : “Non paghiamo”. Atlantia a picco : -25% in Borsa – DIRETTA : Atlantia va a picco. La holding che controlla Autostrade per l’Italia, dopo il crollo del Ponte Morandi e il conseguente annuncio da parte del Governo di volere revocare la concessione alla società che gestiva il tratto di autostrada interessata, in pre-apertura a Piazza Affari è arrivata a perdere quasi il 50% e, all’avvio delle contrattazioni, non è riuscita a fare prezzo a causa della pressione ...

Di Maio - “M5s diviso? Non siamo contro i vaccini”/ Ultime notizie governo : “non ricattabili dai mercati” : Di Maio e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Conte sulla Riforma scolastica : “Non è priorità di questo governo” : Le dichiarazioni scottanti del Premier Conte su una eventuale Riforma scolastica. Molti lavoratori della scuola, dopo le elezioni del 4 marzo e la lunga trattativa per la formazione del nuovo governo attualmente in carica, avevano esultato perché convinti in un cambiamento epocale nei riguardi del mondo della scuola. Per il Primo ministro italiano Giuseppe Conte […] L'articolo Conte sulla Riforma scolastica: “Non è priorità di questo ...

Di Maio : “Abolizione legge Mancino non è nel contratto di governo”. Salvini : “Non è priorità” : Sull'abolizione della legge Mancino, proposta dal ministro Fontana, è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: "La legge Mancino per me deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire alla velocità della luce".Continua a leggere

Tav - lite tra Toninelli e il commissario di governo Foietta. “Non lo incontro senza dati”. “Surreale - non sono controparte” : “Non lo incontro fino a quando non ho i dati scientifici“. “Perlomeno surreale parlarsi attraverso i media, non sono una controparte”. Dopo due mesi di mail e mancate risposte, inviti a faccia a faccia disertati e continui richiami allo studio del dossier, si accende lo scontro tra il ministro delle Infrastrutture e il commissario straordinario di governo sulla Torino-Lione. Perché se da una parte Danilo Toninelli ...