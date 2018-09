Il governo | “Il progetto Olimpiadi è morto” Ma spunta l’ipotesi Milano-Cortina 

Non c’è accordo con Torino - Milano e Cortina. Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto” : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Napoli - ennesima ‘stesa’ di Camorra in centro : 18 bossoli/ Sindaco de Magistris : “il governo non fa nulla” : Napoli, ennesima "stesa" di Camorra in pieno centro: 18 bossoli trovati in Piazza del Mercato. Ultime notizie, Sindaco de Magistris: "il Governo cosa fa?", e attacca Salvini(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Ponte Morandi - Di Maio : “Per gli sfollati arriva un decreto - basta elemosine”. Toti : “Il governo decide i fondi - cambi le leggi” : “Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade“. E quindi l’annuncio di un “decreto urgente”, questione di settimane, “forse di alcuni giorni” perché “gli sfollati hanno diritto a una casa” e hanno “perfettamente ragione” a protestare, come fatto oggi durante la seduta congiunta di Consiglio regionale e comunale. Luigi Di Maio commenta il blitz di 100 ...

Martina : “Il governo è allo sbando - l’Italia corre rischi enormi in campo economico” : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, attacca il governo e si dice preoccupato per le intenzioni dell'esecutivo in vista della manovra economica, parlando del rischio di una "deriva sudamericana": "Questo esecutivo non ha una politica economica coerente. Il governo è allo sbando e l’Italia rischia l’osso del collo".Continua a leggere

Corrado Passera : “Il nostro Paese sarà giudicato per quel che farà il governo. Sbagliato parlare di complotto” : Qualcuno potrebbe avere il legittimo sospetto che non sia la stagione più ovvia per aprire una banca in Italia, ma non Corrado Passera. Sostiene il banchiere ex ministro che in questa fase «servono istituti disegnati su paradigmi organizzativi del tutto innovativi» e spera che la (sua) nascente Illimity sia la risposta a molti problemi dell’economi...

Vaccini - su “Le Monde” il caso Italia : “Il governo vuole smantellare l’obbligo” : “In Italia il Governo vuole eliminare la vaccinazione obbligatoria”. E’ il titolo di un ampio articolo dedicato al ‘caso Italiano’, pubblicato su ‘Le Monde’, in cui si ricostruisce la vicenda. “Il Movimento 5 Stelle – scrive il quotidiano francese – ha promesso, insieme al suo alleato al potere, la Lega, di smantellare la legislazione esistente, anche se il Paese attraversa, secondo ...

Mario Monti : “Il Trattato di Dublino va cambiato - ma bastonando l’Ue il governo mette in pericolo l’Italia” : L'ex presidente del Consiglio e senatore a vita, Mario Monti, parla del governo Lega-M5S: "Anche io vorrei che venisse cambiato il Trattato di Dublino, perché è urgente e positivo farlo, ma la ragione del mancato cambiamento non risiede nelle istituzioni centrali, bensì sta nel fatto che alcuni Governi non vogliono e oggi hanno il potere di opporsi, come Ungheria e Repubblica Ceca. Se l'Italia volesse davvero modificare il Trattato dovrebbe ...

Intervista a Sabino Cassese : “Il governo M5S-Lega non sta affrontando i veri problemi del Paese - i ministri non hanno esperienza e si vede” : Un Governo a termine che non sta pensando ai problemi reali dell'Italia. Questo è in sinstesi il giudizio di Sabino Cassese - giudice emerito della Corte Costituzionale - sul Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Nell'ambito dell'Intervista rilasciata a Fanpage.it durante il Meeting di Rimini,il professor Cassese spiega inoltre il suo punto di vista sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.Continua a leggere

Crollo ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fischi al funerale? Il Pd deve ripartire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

Tajani : “Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio” : Tajani: “Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio” In un’intervista a Qn traccia il futuro dell’esecutivo: “Il governo… L'articolo Tajani: “Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio” proviene da Essere-Informati.it.

Martina : “Il governo è diviso su tutto - a rischiare è l’Italia” : Il segretario del Partito Democratico respinge al mittente le accuse di "unità di vedute" con Forza Italia ma sottolinea: "Siamo chiaramente alternativi. Ma su alcuni temi come le infrastrutture o i vaccini è possibile fare fronte comune". E avverte l'opposizione a sinistra: "Il Partito Democratico resta centrale".Continua a leggere

Tav - Matteo Salvini : “Il governo non cadrà sull’alta velocità” : Matteo Salvini ribadisce che la maggioranza tiene e che sulla Tav si troverà un accordo con gli alleati pentastellati, ma avverte: "Ci sono migliaia di pagine di documentazione, vediamole e poi decidiamo. Bisogna capire se e quanto serve"Continua a leggere

Tornano in campo gli intellettuali : “Il governo diffonde risentimento” : Non è il solito appello degli intellettuali «fiancheggiatori», uno di quei documenti scritti dai partiti (di solito di sinistra) e puntualmente sottoscritti da registi, scrittori, pittori e architetti. Nei prossimi giorni inizierà a circolare qualcosa di molto diverso, un appello scritto da undici uomini di cultura, politicamente non sovrapponibili...