Il director di Assassin' s Creed 3 riflette su come avrebbe realizzato il titolo oggi

eurogamer

: Ecco come sarebbe stato realizzato oggi #AssassinsCreed3 - Eurogamer_it : Ecco come sarebbe stato realizzato oggi #AssassinsCreed3 - VG247it : Il Director di Assassin's Creed III non sta lavorando alla versione rimasterizzata - -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Dopo l'annuncio delle remaster di's3, ildelAlex Hutchinson ha riflettuto su quello checambiato neloriginale.riportano i colleghi di Eurogamer.net, una tra queste è senza dubbio la sezione introduttiva, ovvero quella parte in cui il giocatore veste i panni di Haytham:"Avremmo dovuto dividere la parte con Haytham in più frammenti per arrivare più in fretta alla quella dedicata a Connor, lo stupore di scoprire un nuovo personaggio giocabile è stata molta, ma l'inizio era troppo lento."Read more…