Il cross platform è un importante punto di discussione per il settore | ma non è una

Il cross platform play è un importante punto di discussione per il settore - ma non è una priorità per Armored Warfare : L'MMO Armored Warfare, uno sparatutto tattico free-to-play, si è costruito un pubblico solido su PC quando è stato lanciato per la prima volta nel 2015 e quest'anno ha ulteriormente allargato il suo bacino di utenza con la pubblicazione su PS4 a febbraio e su Xbox One ad agosto e, data la sua natura online, la questione se supportare o meno il cross platform play è particolarmente pertinente.Purtroppo, però, non sembra che questo accadrà mai. ...

TES Legends non arriverà su PS4 se Sony non cambierà le sue politiche sul cross-platform : Bethesda ha intenzione di portare il suo Card Game TES: Legends su più piattaforme possibili, tuttavia il gioco potrebbe non approdare su PS4, a meno che Sony non si decida a rivedere la sua politica relativa al cross-play.Come riporta Gamingbolt, il Senior Vice President of Marketing and Communication di Bethesda Pete Hines ha spiegato il motivo durante il QuakeCon 2018:"La nostra intenzione è sempre stata quella di avere un gioco che ...

Rocket League : party cross-platform in arrivo entro settembre : Rocket League si appresta ad implementare i party cross-platform entro settembre, riporta Dualshockers.Se il gioco ha supportato il cross-platform play per un po', su Rocket League non è mai stato possibile fare un party con giocatori su diverse piattaforme. Ebbene tale funzionalità sembrerebbe finalmente in arrivo, il lancio è stato pianificato per settembre, un mese più tardi di quanto annunciato in origine, ovvero entro agosto.Il sistema si ...

Le versioni Xbox One e Switch di RPG Maker MV avranno il cross-platform : RPG Maker MV è l'ultima incarnazione del popolare editor che permette di creare i propri Jrpg in stile classico (i vecchi Final Fantasy per intenderci). Questa versione supporta una risoluzione più grande, con aggiornamenti grafici e tecnici molto spinti.Secondo quanto riportato da Gamingbolt, le versioni Xbox One e Nintendo Switch potranno contare sul cross-platform, in questo modo gli utenti delle due piattaforme saranno in grado di ...