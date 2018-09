Ibrahimovic spettacolo | 500 reti | “sono il dio del goal”

Ibrahimovic - il gol n.500 in carriera è uno spettacolo : ecco il colpo al volo in stile arti marziali : Il gol numero 500 in carriera per Zlatan Ibrahimovic è una magia: coi suoi Galaxy segna una rete contro Toronto con una grande acrobazia al volo. Il 36enne svedese segue la coppia di calciatori più prolifica in attività: Cristiano Ronaldo (654) e Lionel Messi (644). Video Twitter/Major League Soccer L'articolo Ibrahimovic, il gol n.500 in carriera è uno spettacolo: ecco il colpo al volo in stile arti marziali proviene da Il Fatto Quotidiano.