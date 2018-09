I vertici di Tim e Open Fiber da Conte a Palazzo Chigi | al centro banda larga e la

A Palazzo Chigi Conte riceve i vertici di TIM e Open Fiber : Teleborsa, - Giornata di incontri per Giuseppe Conte . Il Premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber, Franco Bassanini . Il Presidente del ...

A Palazzo Chigi Conte riceve i vertici di TIM e Open Fiber : Giornata di incontri per Giuseppe Conte . Il Premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Open Fiber, Franco Bassanini . Il Presidente del Consiglio ha ...

Vaticano - vertici Coro Sistina indagati per peculato e riciclaggio/ Ultime notizie - caos su evento a New York : Vaticano, vertici Coro Sistina indagati per peculato e riciclaggio. Ultime notizie, caos su evento mondano al Metropolitan Museum di New York: ok di Papa Francesco alle indagini(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:28:00 GMT)

Macchiarella : 'PD nel limbo - partito verticistico e vittima di beghe politiche. Lavoriamo per una lista civica di centro sinistra' : Ma trovo normale che chi si impegna in politica possa avere l'ambizione di ricoprire in futuro posizioni istituzionali. Ma solo dopo avere un progetto politico definito. Una classe politica che ...

Crollo ponte - vertici Atlantia : con noi meno vittime - Verso class action in Usa : "Prima della privatizzazione, le risorse destinate alla sicurezza erano drammaticamente inferiori, con l'attuale gestione abbiamo raggiunto il risultato di far diminuire drasticamente le vittime degli ...

Salvini vuole l'ultima parola sui vertici Fs. Slitta la scelta del successore di Mazzoncini : la Lega rilancia Bonomi e Gentili : Se l'etica, per usare un termine molto caro ai 5 Stelle, viaggia su un binario velocissimo e ha portato il governo ad accompagnare alla porta Renato Mazzoncini con vigore e rapidità, la scelta del nuovo amministratore deLegato di Fs ha tempi decisamente più lenti e registra una nuova fumata nera. L'accordo tra Lega e 5 Stelle ancora non c'è. Il tema è stato al centro della trattativa a oltranza tra Matteo Salvini e ...