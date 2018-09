I profumi come segno del tempo

Rissa tra Booba e Kaaris all'aeroporto di Parigi - profumi usati come armi (video) : Botte vere, botte da orbi direbbe qualcuno, e la definizione non sarebbe fuori luogo, perché quanto accaduto ieri allo scalo di Orly – il secondo aeroporto della Francia per flusso di passeggeri, dopo il più noto Charles de Gaulle – tra Booba e Kaaris, due vere e proprie icone del panorama hip hop transalpino, è stato qualcosa di molto simile ad un incontro di lotta libera. I due artisti infatti, entrambi famosissimi, si sono letteralmente ...

"COME UN GATTO IN TANGENZIALE" LE GEMELLE GIUDICESSA RUBANO profumi/ Ultime notizie : addio Avanti un altro? : Le GEMELLE di Come un GATTO in tangenziale RUBANO PROFUMI per 500 euro. Ultime notizie Roma: denunciate. Il negoziante le ha sorprese mentre si intascavano due flaconi di Creed(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Furto di profumi - denunciate le gemelle di “Come un gatto in tangenziale” : Furto di profumi, denunciate le gemelle di “Come un gatto in tangenziale” Pamela e Sue Ellen, rivelazioni del film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese notate dal proprietario di un negozio a rubare due flaconi Continua a leggere L'articolo Furto di profumi, denunciate le gemelle di “Come un gatto in tangenziale” proviene da NewsGo.

"Come un gatto in tangenziale" le gemelle rubano profumi per 500 euro/ Ultime notizie : futuro in tv a rischio : Le gemelle di Come un gatto in tangenziale rubano profumi per 500 euro. Ultime notizie Roma: denunciate. Il negoziante le ha sorprese mentre si intascavano due flaconi di Creed(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 21:30:00 GMT)