I medici gli danno poche speranze di vita | Mason a 2 anni sopravvive al cancro al cervello

Napoli : medici in metropolitana grazie agli spot sulla salute : Un anno di comunicazione, una nuova campagna che mira a rafforzare nella cittadinanza l’adozione di scelte consapevoli sul tema della salute. L’Ordine dei medici di Napoli avvia un’importante campagna attraverso gli schermi di Video Metrò, una serie di spot attraverso i quali parlare a tutti in maniera semplice e diretta, in un contesto libero da qualsiasi pregiudizio. Il primo ciclo di spot riprenderà il tema delle “bufale” che spesso girano ...

Grillo al lavoro per il taglio del ticket su farmaci e visite : medici sul piede di guerra : L'obiettivo sembrerebbe condiviso anche dal ministero dell'Economia: 'Le prime interlocuzioni che ci sono state con il dicastero dell'Economia, in vista della legge di bilancio - ha affermato il ...

AL BANO CARRISI/ "I medici vogliono che mi ritiri. I due infarti? Non li ho superati" (Verissimo) : Al BANO e Cristel CARRISI si raccontano a Verissimo. Lui dice di non poter fare a meno della musica; lei, invece, ha lasciato vincere gli haters. (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:38:00 GMT)

Uno spiedino gli trapassa la testa : bambino di 10 anni sopravvive. I medici : “Un miracolo” : Xavier Cunningham stava giocando su una casa sull'albero a Harrisonville, nello Stato americano del Missouri, quando è stato attaccato da alcune api ed caduto su quel ferro accuminato che gli si è conficcato nel cranio fino a sbucare dalla nuca...Continua a leggere

"Noi - medici schiavi negli ospedaliCi pagano meno di una badante" : Esiste un "caporalato” anche in medicina, che si realizza pagando meno di 10 euro lordi l'ora, un turno di guardia in una qualsiasi branca chirurgica, sfruttando il lavoro del medico all’inverosimile, considerato che 20 minuti di mano d’opera di un elettricista per montarmi un lampadario, mi sono costati 60 euro e 15 minuti di revisione auto di un meccanico mi sono costati 75 euro ed una badante, a notte, costa ...

Fermo - medicina : presentati stamane i lavori della 39Tornata degli Studi Storici dell'Arte Medica e della Scienza e del Simposio Medico - Palazzo Azzolino - 14-15/09 - : Licio Livini , D irettore dell'area Vasta 4 di Fermo, che dopo essersi complimentato per il lavoro di tutela della storia di questo importante settore della Scienza portato avanti dallo Studio ...

Genova - viaggio negli ambulatori sociali : medici specialistici al servizio degli indigenti a prezzi “popolari” : negli ultimi dieci anni sempre più persone – 12 milioni, stando all’ultimo Rapporto Censis sula sanità in Italia – rinunciano a curarsi per problemi economici. Certo, ci sarebbe la Asl, ma le lunghissime liste d’attesa fanno perdere la voglia a molti e c’è chi, come le persone prive di permesso di soggiorno o senza dimora, non ha diritto al medico della mutua e finisce per intasare il pronto soccorso oppure, all’opposto, per ...

Renato Giusto preoccupato per il futuro dei medici di famiglia : 'Nei prossimi anni sempre più pazienti rischieranno di non avere un curante' : Savona. sempre più preoccupante il turn-over dei medici di famiglia più anziani che stanno per andare in pensione e i più giovani che stentano a riuscire a colmare il vuoto lasciato. Nei prossimi anni ...

Perde la fede nuziale - i medici gliela ritrovano nello stomaco : Durante una mattinata al mare sulla Costa dei Trabocchi, un pensionato lombardo in vacanza si è accorto di avere smarrito la fede nuziale a cui teneva molto perché appartenuta alla moglie defunta: tante persone presenti sulla spiaggia si sono mobilitate per dare una mano nelle ricerche, ma dell’anello nessuna traccia. Qualche ora dopo, a seguito di lieve malore, si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano (Chieti), dove ...

Perde la fede in spiaggia e si sente male. I medici gli trovano l'anello nello stomaco : La fede smarrita? I medici la trovano nello stomaco. E' successo a Lanciano, Chieti,. Durante una mattinata al mare sulla costa dei Trabocchi, un anziano turista si è accorto di avere smarrito la fede ...

Che cosa significa frattale - il termine che ha messo in crisi gli studenti al Test di medicina 2018 : Uno dei due quesiti di cultura generale al Test Medicina 2018 riguardava il termine "frattale", che pare aver compiuto una vera e propria strage tra gli studenti. Ma che cosa significa il termine frattale e in quali conTesti si utilizza? Si tratta perlopiù di una parola usata in matematica, denominazione di particolari enti geometrici.Continua a leggere

TEST mediciNA VETERINARIA 2018 - INGRESSO UNIVERSITÀ/ Statale Milano - torna la ‘battaglia’ a Lingue : TEST MEDICINA VETERINARIA 2018, UNIVERSITÀ: sono aumentati i posti disponibili. Le ultime notizie: il consiglio di Anmvi agli aspiranti veterinari e le polemiche sul numero chiuso(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Infortuni Nainggolan e D'Ambrosio/ Inter ultime notizie : migliorano - test medici non necessari : Infortuni Nainggolan e D'Ambrosio, Inter ultime notizie: migliorano i due calciatori di Luciano Spalletti, non sono necessari dunque test medici con i ragazzi che tornano a disposizione.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:46:00 GMT)

Università - in 67mila ai test di medicina. I consigli per la prova : Università, in 67mila ai test di Medicina. I consigli per la prova I posti disponibili sono 9.779, assegnati attraverso un esame che si svolgerà il 4 settembre. Per affrontarlo al meglio è importante non sovraccaricarsi di stress il giorno prima e fare attenzione a tutti gli aspetti della prova, per non incorrere ...