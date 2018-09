I Comuni non danno un euro per il turismo provinciale | così Asti ' scappa' con Alba

Miur - non riconosce abilitazione in Bulgaria : Comunicato MSA 13/9 : Ecco il comunicato stampa dell’Associazione dei docenti MSA, a proposito del riconoscimento da parte Miur del titolo di abilitazione conseguito nei paesi dell’Euro zona. abilitazione in Bulgaria: il Miur non riconosce il titolo come abilitante, comunicato MSA In data 29/05/2018 il Miur ha pubblicato un chiarimento in merito al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Bulgaria. Questa nota, riprendendo ...

Decreto Dignità - in Abruzzo 56 contratti a termine non rinnovati in attesa di capire. La Comunicazione? Via Whatsupp : Con un semplice messaggio scritto WhatsApp, “Fermato”, a 56 lavoratori di una delle principali aziende abruzzesi non è stato rinnovato il contratto e sono adesso disoccupati. Una decisione collettiva a mezzo app che vede coinvolti gli interinali in servizio alla LFoundry di Avezzano, che produce semiconduttori e circuiti integrati per l’automotive e per l’industria aerospaziale e che appartiene, da qualche tempo, alla cinese Smic. In tutto, vi ...

Agnone - le scuole riaprono il 20 settembre.Il sindaco Marcovecchio in un Comunicato spiega come e dove gli studenti riceveranno l'istruzione : Riapertura scuole a Agnone, nuova organizzazione nel comunicato del sindaco Marcovecchio Le ultime vicissitudini che hanno interessato il mondo scolastico Agnonese, le note vicende legate al costruendo polo, le richieste di maggiore sicurezza avanzate a gran voce dai genitori legate all'assenza, ad oggi,o delle risultanze del ...

Chiesa del Gesù Bambino di Gallinaro/ Video - il culto a Frosinone prosegue nonostante la sComunica del Papa : Il Papa ha scomunicato la Chiesa della Nuova Gerusalemme con sede poco distante da Frosinone, ma nonostante questo il culto ha migliaia di fedeli ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:08:00 GMT)

Caso Fenati - arriva il Comunicato ufficiale della Forward Racing : “non intendiamo essere rappresentati da lui” : Il team Forward Racing non ha intenzione di collaborare con Romano Fenati nella prossima stagione: il 22enne di Ascoli Piceno scaricato anche dal suo futuro team Era già nell’aria una rottura imminente, dopo quanto accaduto ieri in pista a Misano tra Fenati e il suo futuro team, la Forward Racing. Il 22enne di Ascoli Piceno si è giocato il suo futuro con un bruttissimo gesto, imperdonabile, nei confronti di Stefano Manzi. Il ...

Jack Ma lascia Alibaba (tra un anno) per non sposare il Partito Comunista : Roma. L’annuncio del ritiro e della successione di Jack Ma, fondatore e ceo di Alibaba, è stato travagliato. Jack Ma, uomo più ricco della Cina, parlava già da tempo di una mossa à la Bill Gates, che lasciò Microsoft a 58 anni (la frase “voglio morire in spiaggia, non in ufficio”, molto citata dai g

Anci - Nogarin nominato vicepresidente : “Ripartire dai Comuni - non siamo bancomat” : Filippo Nogarin è stato nominato vicepresidente nazionale di Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Il sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Toscana è stato scelto da Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente dell’Anci. “Ringrazio di cuore Antonio Decaro per avermi scelto come vicepresidente di Anci. Negli ultimi anni gli Enti locali sono stati usati solo come un bancomat. Io lavorerò per invertire questa ...

Diretta / Cosenza Verona (risultato 0-0) streaming video Dazn : Non si gioca - ecco il Comunicato ufficiale : Diretta Cosenza Verona: info streaming video Dazn della partita attesa al San Vito e valida per la 2^ giornata del Campionato della Serie B 2018-2019. (Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Autostrade avvertì : ponte non sicuro. 'Comunicazione ordinaria' spiega la società. Nuovi sequestri al Mit : Autostrade oggi presenta il suo piano di demolizione e ricostruzione del ponte. La lettera pubblicata da l'Epresso, inviata dalla società al ministero delle infrastrutture a febbraio, sulla necessità ...

Ue : Salvini - l'Italia non voterà il bilancio Comunitario : "In Italia finalmente c'è un governo che non è di servi e quando l'Europa chiederà il voto sul bilancio da approvare all'unanimità, ecco che il voto dell'Italia non ci sarà". Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Salvini da Pinzolo in provincia di Trento in occasione della conferenza stampa a margine della Festa della Lega del Trentino in programma questa ...

"Noi di Potere al Popolo non siamo di sinistra : siamo Comunisti" : parla Viola Carofalo : «Contestiamo da sempre le politiche del Pd come il Jobs act: non possiamo riconoscerci in categorie usurate». Dialogo con la portavoce del movimento nato nei centri sociali

Noi di Potere al Popolo non siamo di sinistra : siamo Comunisti : parla Viola Carofalo : E che troppo spesso si cercano di travestire da competenze scelte politiche, soprattutto quando si tratta di Economia». Ora vi state preparando all'assemblea nazionale e al voto diretto online. Ha ...

DIRETTA / Nardò Lecce cancellata : non si gioca l'amichevole. Il Comunicato ufficiale dei salentini : DIRETTA Nardò Lecce streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 20.00 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:43:00 GMT)

Fiorentina - il Comunicato della società : 'Opportuno non giocare con la Sampdoria' : La Fiorentina ritiene che, dinanzi a tragedie come quella avvenuta a Genova, tutto passi in secondo piano. Sarebbe opportuno che, in questo momento, anche il mondo del calcio si fermasse a riflettere e rispettasse in silenzio il lutto che ha colpito decine di famiglie. Il calcio è passione e divertimento ma questo è il momento del dolore e tutti dovremmo ...