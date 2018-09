Hyundai Nexo | la prova de Il Fatto it – A spasso col suv a idrogeno – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 settembre 2018) Con le difficoltà commerciali e logistiche che sta avendo l’auto elettrica, parlare di un mezzo acome la(regolarmente acquistabile nel nostro Paese) sembra quasi fantascienza. Attualmente in Italia c’è un solo distributore, l’IIT di Bolzano, il che lascerebbe poche speranze per la diffusione questa tecnologia sulle nostre strade. Eppure qualcosa si sta muovendo, a livello politico. Nelle prossime settimane verrà apto il decreto che autorizza i 700 bar di pressione per lo stoccaggio dell’, rimuovendo diparte della normativa che ostacolava la creazione di una vera e propria (seppur fisiologicamente limitata) rete di distribuzione. Oltre naturalmente ai costi, non proprio accessibili: per costruire una stazione di rifornimento ci vogliono tra gli 800 e i 900 mila euro. Se oltre allo stoccaggio, poi, deve occuparsi ...