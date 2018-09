Hong Kong | il tifone Mangkhut a 180 km h | la furia del vento fa cadere le persone e le

Hong Kong - il tifone a 180 km/h : la furia del vento fa cadere le persone e le trascina via. Le immagini : Il tifone Mangkhut si è abbattuto sulle Filippine e sulla Cina con estrema violenza. Le vittime, nelle Filippine, sono salite a 65 e i dispersi sono ancora 43. In Guangdong, invece, ci sono stati quattro morti, mentre a Hong Kong sono stati cancellati 900 voli. Nel video, la forza del tifone (declassato a tempesta tropicale) che trascina le persone nelle strade dell’ex colonia britannica. L'articolo Hong Kong , il tifone a 180 km/h: la ...

Effetto tifone su Borsa Hong Kong : 04.50 La Borsa di Hong Kong accusa il colpo del tifone Mangkhut aprendo gli scambi in calo dello 0,94%, a 27.029,91 punti. In netto calo le blue chip dell'Hang Seng, come Tencent (-1,39%) e China mobile (-1,30%), ma soprattutto in forte difficoltà risultano i titoli del comparto casinò che scontano la chiusura forzata delle strutture del gioco d'azzardo disposte a Macao per la prima volta nella sua storia a titolo precauzionale.