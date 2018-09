Ho raccontato il nazismo delle persone normali | la peggiore delle paure

ilgiornale

(Di lunedì 17 settembre 2018) Dieci edizioni in otto mesi e diritti venduti in 14 Paesi: per Le assaggiatrici, Feltrinelli, di Rosella Postorino, che già vinse il premio Rapallo a luglio, il premio Campiello di Confindustria ...