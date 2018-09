Higuain | quei ruggiti di un leone ancora in gabbia

milanworld

(Di lunedì 17 settembre 2018) Soddisfatti a metà. Il Milan inizia il suo tour de force – sette partite in tre settimane tra campionato ed Europa League – con un pareggio. Un punto che non esalta, ma che non deprime e che pur rientra nel quadro di un processo di assestamento tattico appena cominciato. È vero che c’è fretta di risultati, ma non è men vero che la compagine di Gattuso deve avere il tempo richiesto per arrivare alla quadra vincente. L’importante è avere verificato che ci sono le potenzialità per arrivarci. I turni che verranno, nei ventuno giorni di intensa pressione, ne accerteranno i livelli nella auspicabile prospettiva diprogressi che dovranno collocare la squadra sulle rampe di lancio del campionato e della Europa League. Il precario rendimento di dirette concorrenti come Inter e Roma pongono il Milan nelle condizioni migliori per rendere concrete le sue aspettative, ma attenzione alle ...