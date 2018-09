Hamilton e Mercedes | un pieno di soddisfazioni a Singapore

F1 - GP Singapore 2018 : la resa della Ferrari. Hamilton demolisce Vettel - Mercedes di nuovo superiore nella pista più ostica : Il sospetto che i primi turni di prove libere del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno avessero visto qualche scuderia nascondere le proprie carte era evidente. Qualifiche e gara lo hanno assolutamente messo in evidenza. Red Bull e Mercedes hanno cambiato marcia, lasciando la Ferrari al palo. La Rossa sembrava la vettura migliore ma, in un attimo, si è vista superare in maniera inesorabile. Per la prima volta da tanto tempo il team di ...

F1 - analisi qualifiche GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton trascina la Mercedes - la Red Bull attende la gara - la Ferrari prova a non mollare : L’1:36.015 fatto segnare nella Q3 da Lewis Hamilton non sarà il suo miglior giro di sempre, ma non ci va molto lontano. Il campione del mondo in carica ha centrato una pole position che ha letteralmente dell’incredibile, dopo un fine settimana che lo aveva sempre visto rincorrere Ferrari e Red Bull. Oggi, invece, ancora una volta, la 79esima in carriera, ha conquistato la partenza al palo, ma con una prestazione ai limiti del ...

F1 - analisi prove libere GP Singapore 2018 : Ferrari a due facce - Mercedes sospinta da Hamilton - Red Bull eccellente sul passo gara : Dopo le emozioni di Monza, il Mondiale di Formula Uno è sbarcato a Marina Bay, per i primi due turni di prove libere del Gran Premio di Singapore. Tre ore che ci hanno detto, e non detto, diverse cose. In primo luogo si può notare come tra Ferrari e Mercedes si sia inserita nuovamente anche la Red Bull, mentre per un motivo o per un altro tutti e tre i top team hanno voluto nascondersi nel corso della giornata. Iniziamo dalla Ferrari che, con ...

F1 - Montezemolo : “Indignato per i fischi a Hamilton. Avrei fatto lo stesso se fossi stato nei panni della Mercedes” : Luca Cordero di Montezemolo, prende le distanze dal pubblico dopo ciò che è accaduto sotto il podio durante la premiazione della vittoria di Lewis Hamilton al Gran Premio d’Italia a Monza. In un’intervista alla BBC l’ex numero uno del Cavallino Rampante dichiara: “Lewis (Hamilton, ndr) è un grande campione, è sempre stato molto corretto e ha raggiunto punto di carriera. Quello che è successo è stato molto brutto e io sono ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza gara live : Hamilton e la Mercedes vincono a casa della Ferrari! : Diretta Formula 1 F1 streaming video RAI, SKY TV8 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo , oggi 2 settembre, .

Incidente Vettel-Hamilton/ Video F1 Monza - contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari : Incidente Vettel-Hamilton, Video F1: a Monza contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari che ha riportato danni all'ala anteriore ed è ripartita dall'ultimo posto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:37:00 GMT)

F1 Monza - Mercedes - Hamilton : «Sapevamo che la Ferrari era più forte» : È stata una battaglia serrata e grandiosa per questo sport' . Domani servirà il miglior Hamilton e la migliore Mercedes per competere con questa Ferrari. Segui la gara in DIRETTA GRIGLIA DI PARTENZA ...

F1 - prima Hamilton o Bottas in Mercedes? Il pilota finlandese dice la sua sulla gerarchia del team tedesco : Valtteri Bottas e la gerarchia in casa Mercedes: il pilota finlandese prima del weekend di Monza confessa la sua opinione a riguardo L’inferno rosso è pronto ad infiammare il circuito di Monza in occasione del Gp d’Italia. Il weekend del quattordicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno parte come di consueto di giovedì, con le prime parole dei piloti ai microfoni dei giornalisti. Nella conferenza stampa Mercedes, ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Dobbiamo ottimizzare le nostre prestazioni» : TORINO - Per Lewis Hamilton c'è poco tempo per le recriminazioni dopo la gara di Spa. Il campione del mondo deve necessariamente ricaricare le batterie per un nuovo duello a Monza, in casa della Ferrari. Hamilton al quotidiano spagnolo As ha ammesso: ' In questo momento stanno dominando, sono migliori ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Non sono preoccupato - le prossime gare saranno rivelatrici» : ROMA - C'è poco tempo per le recriminazioni dopo la gara di Spa per Lewis Hamilton, che deve necessariamente ricaricare le batterie per un nuovo duello a Monza, in casa della Ferrari. Il britannico al ...

F1 - Hamilton striglia la Mercedes : “bisogna migliorare - non posso fare sempre miracoli” : Il pilota della Mercedes mette in guardia il proprio team in vista del Gp di Monza, dove la Ferrari arriva da favorita dopo la vittoria di Spa Il momento non è certamente dei migliori, la sconfitta subita a Spa brucia eccome e la Mercedes ha tutte le intenzioni di riscattarsi già a Monza. Photo by JOHN THYS / AFP L’obiettivo è quello di permettere ad Hamilton di recuperare il terreno perso in Belgio, ma non sarà facile vista la ...

Formula 1 - Hamilton sulla lotta Ferrari Mercedes : 'Non possiamo continuare a bluffare' : Hamilton, infatti, ha sottolineato come la Scuderia campione del mondo abbia svolto un buon lavoro nelle gare che hanno preceduto la pausa estiva, raccogliendo forse più di quanto sperato, ma questo, ...

F1 - Charlie Whiting sulle dichiarazioni di Hamilton : “Il trucco della Ferrari? Stanno facendo un buon lavoro e Mercedes deve fare meglio” : Lewis Hamilton prova ad aggiustare il tiro, come era già avvenuto nel post gara a Silverstone (Gran Bretagna). Poco dopo il termine del GP del Belgio (13° round del Mondiale 2018 di Formula Uno), con vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel, il britannico aveva commentato il trionfo del tedesco in questo modo: “La Ferrari deve avere trovato qualche trucco sulla sua macchina“. Una posizione un po’ fuori luogo che Lewis ha poi ...

F1 - analisi GP Belgio 2018 : la Ferrari risponde di rabbia alla Mercedes - Vettel ferma la fuga di Hamilton e ora arriva Monza… : Sebastian Vettel la voleva con tutte le sue forze questa vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2018. Deve averci pensato lungo tutto il corso di questo mese di agosto che, ai suoi occhi, dev’essere sembrato infinito. Voleva rifarsi. Voleva rimettere la sua Ferrari davanti a tutti e fermare l’onda inesorabile che stava cavalcando Lewis Hamilton. Fino alla Q3 di ieri i suoi piani erano stati rispettati. Poi, per ...