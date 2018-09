Hai 24 ore per scusarti | Asia Argento furiosa dà l' ultimatum a Rose McGowan

ASIA ARGENTO - ULTIMATUM ALL’EX AMICA ROSE MCGOWAN/ “Hai 24 ore e farò partire un'azione legale!” : ASIA ARGENTO ha dato una “scadenza” ALL’EX AMICA ROSE MCGOWAN. L’attrice di Streghe, aveva commentato: "È triste perdere un’AMICA, ma lo è ancora di più quel che è successo a Jimmy Bennett".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:09:00 GMT)

L’ultimatum di Asia Argento a Rose McGowan : «Hai 24 ore per ritrattare le bugie su di me» : Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del ...

Asia Argento - l’ultimatum all’ex amica Rose McGowan/ “Hai 24 ore per ritrattare e scusarti per le bugie!” : Asia Argento ha dato una “scadenza” all’ex amica Rose McGowan. L’attrice di Streghe, aveva commentato: "È triste perdere un’amica, ma lo è ancora di più quel che è successo a Jimmy Bennett".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:52:00 GMT)

Asia Argento avverte Rose McGowan : "Hai 24 ore di tempo per ritrattare le menzogne dette su di me" : Dopo lo scandalo che l'ha travolta, alcune settimane fa (con relativa fine della collaborazione come giudice a X Factor 2018), Asia Argento ha deciso di replicare e rispondere alle accuse. E, poco fa, via Twitter, ha pubblicamente invitato la collega attrice (ed ex amica?) Rose McGowan, a ritrattare quello che aveva dichiarato nei suoi confronti, a fine agosto di quest'anno:pRosegui la letturaAsia Argento avverte Rose McGowan: "Hai 24 ore ...

THailandia - tatuatore incide scritte choc sulla pelle dei turisti : "Non sanno niente della cultura tHai" : Un tatuatore tailandese ha ingannato decine di turisti occidentali incidendo sulla loro pelle in maniera indelebile scritte oscene e banalitá in lingua thai. Apprifittando del fatto che i suoi clienti ...

Tatuatore tHailandese truffa turisti tatuando parolacce e “involtini primavera” a loro insaputa : Un Tatuatore thailandese avrebbe beffato decine di clienti stranieri incidendo sulla loro pelle frasi ridicole, bizzarre e anche parolacce non richieste. Secondo quanto riporta il sito Thai Visa News e il tabloid britannico Daily Mail, i turisti sarebbero stati truffati e si sarebbero trovati sulla pelle tatuaggi con parole e frasi sconce e in molti casi anche nomi di piatti tipici thailandesi.Continua a leggere

THailandia - tatuatore inganna i turisti e scrive sulla loro pelle parolacce e frasi ridicole : ...ragazza ha un tatuaggio sulla schiena con la scritta 'po pia spot' che significa 'involtini di primavera freschi' La notizia è stata diffusa dal sito di Thai Visa News e ha fatto il giro del mondo, ...

Formula 1 - GP Singapore. Hamilton : 'La sfilata a ShangHai? Traggo energia dal fare cose diverse' : Un Mondiale da vincere. La pressione altissima, la volontà di rilassarsi, frenare un po' e pensare ad altro. Nel corso della conferenza stampa che anticipa il weekend del Gran Premio di Singapore, ...

Viaggio dietro le quinte - l'Hair stylist delle star - Sauro Sartorel : Vi svelo i segreti dei capelli delle dive di Venezia : L'edizione 75 è la decima che vede lo stesso gruppo di hairstylist L'Oréal a supporto del brand make up sponsor ufficiale alla Mostra. Anno dopo anno abbiamo imparato a renderci conto delle ...

Brasile - Neymar rotola e il difensore degli Usa chiede all'arbitro : 'Hai visto il Mondiale?' : Neymar etichettato come un simulatore. Il tormentone, che accompagna ormai da tempo la carriera del fuoriclasse del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana, sembra destinato a durare a lungo.

Grande Fratello - tra Filippo e Lucia storia d'amore finita : 'Hai lasciato una traccia indelebile in me' : ... cominciata dentro la casa, dove ho lottato strenuamente per averti e per tenerti al mio fianco, e proseguita fuori, quando siamo usciti mano nella mano per affrontare un mondo per noi sconosciuto, ...

Intimissimi «Enchanted Forest» : tutti gli Hair look e come ricrearli : Gli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair look alla sfilata Intimissimi Enchanted ForestGli hair ...

Grande Fratello - tra Filippo e Lucia storia d'amore finita : «Hai lasciato una traccia indelebile in me» : Amore al capolinea per Filippo Contri e Lucia Orlando . Gli ex concorrenti del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso si sono ufficialmente lasciati. A darne notizia è Contri su Instagram ...

Mary Shelley-un amore immortale - di Haifaa al-Mansour. Frankenstein e la condizione femminile : Mary Shelley - Un amore immortale , diretto da Haifaa al-Mansour , presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2017 e poi al Torino Film Festival, narra la storia d'amore tra ...