Griezmann | Pallone d' oro | non sono inferiore a Messi e Ronaldo

Francia - Griezmann pensa al Pallone d’Oro : “Sarebbe l’apice della carriera” : L’attaccante dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann ha parlato a L’Equipe dal ritiro della Francia con cui debutterà in Nations League contro la Germania. Le petit diable ancora non ha realizzato pienamente di aver vinto il Mondiale: “Il momento in cui ho alzato la Coppa è stato bellissimo e credo sia ancora difficile rendersene conto. Ho conservato tutte la maglie che ho usato. Il 2018 per me è stato l’anno ...

Griezmann 'reclama' il Pallone d'Oro : Cominciano con largo anticipo le polemiche per l'assegnazione del Pallone d'Oro e a innescarle è l'attaccante dei 'Bleus' campioni del mondo, Antoine Griezmann, che anticipa tutti: 'Devo essere per ...

Griezmann 'reclama' il Pallone d'Oro : E' un trofeo della Fifa, no? E la Coppa del mondo è organizzata dalla Fifa, no? Noi la vinciamo e alla fine non c'è nessun francese in testa".

Griezmann furioso contro Fifa e Pallone d’Oro : “incredibile nessun francese in lizza” : Antoine Griezmann non le manda a dire, rivendicando la sua presenza nella top 3 dei migliori calciatori della stagione secondo la Fifa Antoine Griezmann alza la voce e protesta contro la decisione della Fifa di non premiare alcun calciatore della Francia dopo la vittoria del Mondiale russo. Modric, Cristiano Ronaldo e Salah sono stati i finalisti per il premio di miglior calciatore del 2018 e gli stessi nomi potrebbero giocarsi il Pallone ...

Pallone d'Oro - Griezmann : "Ho vinto tre finali - logico puntare in alto" : Non c'è ancora una data precisa, ma a dicembre verrà assegnato il Pallone d'Oro 2018 e c'è attesa su chi la spunterà quest'anno. Tra i candidati c'è sicuramente Antoine Griezmann, che ha vinto il ...

Griezmann Pallone d’Oro sui media : è il più menzionato dei Mondiali : Antoine Griezmann, fuoriclasse della Francia campione del mondo, è il giocatore di Russia 2018 maggiormente nominato dai media L'articolo Griezmann Pallone d’Oro sui media: è il più menzionato dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallone d’Oro - Mbappe-Griezmann : sfida francese al dominio di CR7 : Mbappe-Griezmann- Dopo la fine del Mondiale tiene banco il capitolo Pallone d’oro in vista di dicembre-gennaio. Cosa potrebbe accadere? La sensazione è che l’egemonia targata CR7-Messi potrebbe esser giunta al capolinea. Cristiano Ronaldo, autore di un ottimo Mondiale, e vincitore della Champions League, sarà insidiato concretamente da Mbappe e Griezmann. L’asso del PSG ha stupito […] L'articolo Pallone d’Oro, ...

Mondiali 2018 Russia - Griezmann trascinatore della Francia. Merita il Pallone d'oro? : La confessione sul rigore e l'amore per l'Uruguay "Non mi sono ancora reso conto di cosa significhi essere un campione del mondo - ha dichiarato entusiasta Griezmann al termine dell'incontro -. Sono ...

Rivincita Griezmann Il vero Pallone d'oro è un piccolo diavolo : Quanti palloni d'oro? Stavolta tanti. Forse non a caso Antoine Griezmann è anche le Petit diable. Solo un piccolo diavolo può trasformare palle di piombo in palloni d'oro. Basta scorrere la storia per ...

La Francia non meritava di vincere. Ringrazi Griezmann : è da Pallone d'Oro : Tanto il Belgio, terzo, che la Francia, campione del mondo, avevano affrontato avversari più duri eliminandoli con merito. Mi resta il dubbio, insoluto, su che cosa avrebbe fatto l'Italia in caso di ...

Mondiali - Francia in Finale. Griezmann : “Pallone d’Oro? A me interessa la Coppa” : “Io voglio vincere la Coppa del Mondo”, mentre il Pallone d’Oro “non mi interessa”. Parola di Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid e della Francia che domenica in finale si giochera’ con la Croazia il titolo del torneo piu’ ambito del mondo. “Vincere o non vincere il Pallone d’oro conta poco, io voglio vincere la Coppa del Mondo e lascero’ tutto cio’ che ...

Mondiali Russia 2018 - Griezmann mette le cose in chiaro : “il Pallone d’Oro non mi interessa - voglio la Coppa” : L’asso francese è concentrato solo sulla finale di Mosca, sottolineando come non gli interessi minimamente vincere il Pallone d’Oro Il francese Antoine Griezmann ha dichiarato oggi che il Pallone d’Oro è qualcosa che non gli passa per la testa prima della finale di Coppa del Mondo di domenica contro la Croazia. “Non mi interessa minimamente“, ha detto l’attaccante ventisettenne in conferenza stampa. ...

Griezmann : 'Pallone d'oro? Non mi interessa - voglio il Mondiale' : L'attaccante francese dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann pensa solo alla finale mondiale contro la Croazia: 'Il Pallone d'oro? Non mi interessa minimamente, voglio vincere la Coppa del mondo'.