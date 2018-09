Gran Bretagna sotto choc | Violenze e stupri in orfanotrofio degli orrori

Brexit - il sindaco di Londra chiede un secondo voto : 'Gran Bretagna in pericolo' : In un articolo pubblicato sul domenicale 'Observer', Khan ha avvertito: 'Non credo che May abbia il mandato per giocare d'azzardo ina maniera così evidente con l'economia e e con la vita della gente'.

Brexit - il sindaco di Londra chiede un secondo referendum : 'La Gran Bretagna è in pericolo' : In un articolo pubblicato sul domenicale 'Observer', Khan ha avvertito: 'Non credo che May abbia il mandato per giocare d'azzardo ina maniera così evidente con l'economia e e con la vita della gente'.

Giro - Tour e Vuelta : quali nazioni sono riuscite nella tripletta lo stesso anno? Gran Bretagna vicina con Simon Yates : Un’impresa più unica che rara. Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna: vincere tutti e tre i Grandi giri nello stesso anno. A livello individuale esce fuori da ogni possibilità, a livello di nazione invece è già accaduto e la storia si sta per ripetere. quali sono le nazioni che sono riuscite nella tripletta di corse a tappe nello stesso anno solare? La prima a timbrare questo record è stata la Francia. Correva l’anno ...

Giro - Tour e Vuelta : vince tutto la Gran Bretagna. Non succede da 54 anni! Comparsa per oltre un secolo - ora domina : Simon Yates ha ormai ipotecato la vittoria della Vuelta a España 2018. Salvo crolli improvvisi ed inaspettati nell’ultima tappa di montagna di domani, comunque sempre da mettere in conto in una Grande corsa a tappe, il britannico domenica festeggerà la maglia rossa a Madrid. Troppo ampio il margine di vantaggio sugli inseguitori: il secondo classificato, lo spagnolo Alejandro Valverde, paga ormai 1’38”, mentre l’olandese ...

Snowden - la Gran Bretagna condannata per "violazione sulla privacy" : La Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo non ha dubbi, Londra è colpoevole di aver "violato il diritto alla privacy" dei cittadini che furono presi di mira, stando a quanto emerse dal Datagate di Snowden.Le persone prese di mira per la sorveglianza avrebbero subito una chiara "violazione della privacy", questa la condanna che arriva dalla Corte di Strasburgo e che pesa sulla testa di Londra. Inoltre, le informazioni giornalistiche ...

Day2 - lo spray che "lava e stira" i panni sporchi/ Video - addio ai mucchi di abiti : svolta dalla Gran Bretagna : Day2, lo spray che "lava e stira" i panni sporchi: l'invenzione "casalinga" che arriva dalla Gran Bretagna destinata a dare una svolta alla vita quotidiana.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:12:00 GMT)

Influenza : in Gran Bretagna vaccino “potenziato” per milioni di over 65 : La Gran Bretagna si prepara a contrastare l’Influenza con un intenso piano di vaccinazione che prevede di vaccinare 24 milioni di persone e di offrire agli over 65 un vaccino ‘potenziato‘, che, promettono, ‘salverà centinaia di vite questo inverno’. Questa la convinzione della Public Health England, agenzia del Dipartimento della Salute inglese. Come noto, l’Influenza è molto pericolosa nella terza età, quando ...

Gran Bretagna - meno richieste di sussidi alla disoccupazione : Teleborsa, - Nel mese di agosto, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna aumenta di 8.700 unità e si confronta con i 10.200 registrati nel mese di ...

Vaiolo delle scimmie - un contagiato in Gran Bretagna : trasmissione e sintomi : In Europa, in particolare in Gran Bretagna, è stato riscontrato il primo caso di Vaiolo delle scimmie. Nel paese anglosassone al momento oltre 50 persone rischiano di essere contagiate, mentre il paziente colpito attualmente è un ufficiale della Marina nigeriana che si stava dirigendo in Inghilterra per iniziare un addestramento militare alla Royal Navy in Cornovaglia. I dottori che hanno effettuato le prime visite sull'ufficiale credono che ...

Gran Bretagna - deficit commerciale luglio scende a 9 - 8 miliardi : Si abbassa ancora e più del previsto il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna, che si attesta nel mese di luglio a 9,97 miliardi di sterline rispetto al passivo rivisto di 10,...

Gran Bretagna : Pil migliore delle attese a luglio : In crescita a luglio l'economia britannica. Il Prodotto interno lordo, Pil, ha mostrato un rialzo mensile dello 0,3% a luglio. Un dato che si paragona con il +0,1% della passata rilevazione e del consensus Bloomberg.