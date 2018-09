GP Singapore | Hamilton allunga | Vettel solo terzo

Hamilton e Mercedes : un pieno di soddisfazioni a Singapore : Se esiste il weekend perfetto questo di Singapore lo è stato per la Mercedes e Lewis Hamilton, con il team che porta a casa 37 punti. Per l’inglese la 69° vittoria in carriera e la 7° del 2018, oltre alla quarta al Marina Bay Street Circuit. Valtteri Bottas ha chiuso 4°, aiutando così la squadra […] L'articolo Hamilton e Mercedes: un pieno di soddisfazioni a Singapore sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Formula 1 - GP Singapore : Hamilton proprio come Ali - un gancio al Mondiale. Ma Vettel non è ko : E' stato un gancio fortissimo. Non ancora quello del ko ma molto importante. La vittoria di Lewis Hamilton a Singapore, senza dimenticare la superlativa pole position di sabato, sul campionato pesano ...

Formula 1 - Hamilton vola dopo il GP di Singapore : è il miglior Lewis di sempre? IL SONDAGGIO : Ma pensate che sia il miglior Lewis di sempre? Anche di questo si è parlato nel post gara di Sky Sport F1 , durante Paddock Live. Con il nostro SONDAGGIO , potete dire la vostra e confrontarvi ...

F1 – Tra incredulità ed entusiasmo - Hamilton si deve ricrede su Singapore : “credevamo impossibile fare la pole qui ed invece abbiamo vinto” : Lewis Hamilton commenta a caldo il suo successo al Gp di Singapore: il pilota della Mercedes e tutto il suo entusiasmo dopo la gara Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul ...

F1 – Luci - buio e grande spettacolo! Il Gp di Singapore incorona Hamilton e delude Vettel : le IMMAGINI più belle della corsa : Grandi emozioni al Gp di Singapore, il quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno dà spettacolo con Hamilton al comando dal primo all’ultimo giro: le IMMAGINI più belle della gara Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa ...

Formula 1 - Hamilton dopo il GP Singapore : 'La Ferrari ha lottato - poi è sparita' : Il campione del mondo ha sottolineato il duello con Max Verstappen che lo ha tallonato fino alla fine: "Al momento dei doppiaggi ho avuto un po' di sfortuna, quelli che mi stavano davanti si ...

Hamilton su Verstappen e Vettel : a Singapore vince la motivazione : Partito dalla pole Lewis Hamilton ha vinto per la quarta volta il GP di Singapore, 69° successo in carriera, il quinto nelle ultime quattro gare, portando a 40 punti il vantaggio su Sebastian Vettel, oggi terzo, alle spalle di Max Verstappen. In pratica la Mercedes è stata una delle macchine meno inquadrate sotto i riflettori […] L'articolo Hamilton su Verstappen e Vettel: a Singapore vince la motivazione sembra essere il primo su ...

F1 - GP Singapore 2018 : la resa della Ferrari. Hamilton demolisce Vettel - Mercedes di nuovo superiore nella pista più ostica : Il sospetto che i primi turni di prove libere del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno avessero visto qualche scuderia nascondere le proprie carte era evidente. Qualifiche e gara lo hanno assolutamente messo in evidenza. Red Bull e Mercedes hanno cambiato marcia, lasciando la Ferrari al palo. La Rossa sembrava la vettura migliore ma, in un attimo, si è vista superare in maniera inesorabile. Per la prima volta da tanto tempo il team di ...

F1 Singapore Vettel : "Mai stati in lotta"; Hamilton : "Nulla di meglio" : Per Vettel è febbre a, meno, 40 dopo la deludente gara di Singapore chiusa al terzo posto. "Siamo stati fuori dalla lotta, non avevamo il passo gara e non eravamo veloci - ha detto il tedesco a caldo -...

Lewis Hamilton - GP Singapore 2018 : “E’ stata una gara dura e abbiamo fatto tutto alla perfezione” : Lewis Hamilton chirurgico e implacabile. Il pilota delle Mercedes non sbaglia mai e conquista anche Marina Bay, centrando il settimo successo nel Mondiale F1 2018 (la 69esima vittoria in carriera a 22 dal record di Michael Schumacher). Una gara di gestione quella di Lewis, conseguenza di una pole fantascientifica e di una vettura che tra le sue mani era super performante. E così il britannico ha portato il proprio vantaggio nei confronti della ...