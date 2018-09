Google | l’app ufficiale per Windows Phone smette di funzionare

Veon scompare dal Google Play Store : addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind : Un pezzo dell’offerta di Wind Tre S.p.A. è appena scomparso: Veon è stato ufficialmente rimosso da Google Play Store e da App Store. […] L'articolo Veon scompare dal Google Play Store: addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind proviene da TuttoAndroid.

La versione 8.20 beta dell'app Google aggiunge la donazione degli screenshot e altre modifiche : Il teardown della versione 8.20 beta dell'app Google aggiunge una nuova opzione per condividere gli screenshot, la possibilità di visualizzare il feed RSS e il sito web nei podcast, mentre le pagine salvate sono state rinominate di nuovo in Collezioni. Nuove linee di codice contenute nell'apk sembrano offrire ancora più personalizzazioni per il widget di ricerca di Google che ritorna dopo circa un anno con nuove combinazioni di colori, ...

L'app Fix Play Store e Google Play Services Error permette di correggere gli errori e verificare lo stato dei servizi di Google : Fix Play Store e Google Play Services Error è un'applicazione che permette di correggere gli Errori relativi a Google Play Services e di ottenere informazioni sul Play Store. Una sezione è dedicata agli altri dettagli per verificare lo stato di Android System WebView, Google Account Manager, Google Services Framework, Google Chrome e YouTube.

L'app Google 8.18.11 beta razionalizza le impostazioni di Assistant : Il cambiamento maggiore coinvolge Google Assistant, più intuitivo da regolare con il raggruppamento in schede di tutti i settaggi

L'app Google Telefono a breve avrà un tema scuro : A breve anche l'applicazione Google Telefono dovrebbe poter contare su un tema scuro e a confermarcelo è quanto è stato pubblicato nel Play Store

L'app RSS gReader è sparita dal Google Play Store : Nella giornata di ieri l'applicazione gReader, popolare aggregatore di RSS, è sparita dal Google Play Store senza alcun preavviso.

Google Fit : tutte le novità dell'app per il fitness : Basta stare seduti alla scrivania a compulsare Google, alla ricerca di risposte. Datevi una mossa. A chiederlo è… Lo stesso Google, che qualche giorno fa ha pubblicato la versione aggiornata della sua app Google Fit (per Android e Wear OS), con cui mette un piedone nel settore dell'e-health. "Google Fit è stato ripensato per accompagnarvi verso una vita più sana e più attiva", annuncia il blog ufficiale di Big G. "Abbiamo così collaborato con ...

L'app Ethereum sul Google Play Store truffava gli utenti : Ethereum è il nome di un'app sul Google Play Store che sosteva di vendere un solo Ether (la criptovaluta derivata dalla blockchain Ethereum)

Ecco le nuove feature svelate dall'App Google versione 8.15 beta : Il team di Google ha dato il via al rilascio della versione 8.15 beta dell'App Google dedicata ai dispositivi Android. Scopriamo quali sono le novità

L'app Google in versione beta va in crash su Android P : Google ha aggiornato la versione beta della propria applicazione per smartphone portandola alla versione 8.14.12, anche su Android P Developer Preview. Gli sviluppatori e […]

Con l'app Google 8.13 "At a glance" esce dalla beta e sono in arrivo diverse novità : L'app Google si aggiorna in beta alla versione 8.13 portando qualche piccola novità e anticipando diverse future introduzioni: scopriamo tutto con il teardown dell'APK.

Con l'app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine : L'ultimo aggiornamento all'app Google Home, quella che consente di governare i dispositivi di Big G, mostra una gestione rivista del Chromecast

Il Material Design è sempre più diffuso : in test modifiche all'app Google : Google e Material Design, si fa sul serio. L'indirizzo stilistico deciso dagli uomini con la grande G sul petto inizia a vedersi in ogni dove