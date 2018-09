Goldman Sachs | debito italiano tra i rischi che assilleranno mercati fino a dicembre

Crollo Bitcoin - Goldman Sachs fa un passo indietro sulle criptovalute : Continua l’annus horribilis per Bitcoin e le altre criptovalute, che in questo 2018 non sembrano in grado di proseguire con il forte trend ascendente del 2017. Le ultime notizie rivelano che Goldman Sachs, una delle principali banche d’affari al mondo, abbia rinunciato ad ogni progetto di scambio sull'”oro digitale”. Crollo criptovalute, Goldman Sachs rinuncia al Bitcoin? A lanciare l’indiscrezione – che avrebbe ...

Apple : ecco il prezzo del nuovo iPhone - Goldman Sachs ottimista : Apple è pronta a lanciare nuovi modelli di iPhone il prossimo 12 settembre con prezzi che oscillano sugli 849 dollari.Come rivela in un report Goldman Sachs che si mostra più ottimista sul titolo del ...

Bitcoin - Goldman Sachs si scaglia contro report Business Insider. CFO : è fake news : E' stato lo stesso Martin Chavez, direttore finanziario di Goldman Sachs, a smentire le indiscrezioni riportate da Business Insider, secondo cui la banca stava abbandonando l'idea di aprire un trading ...

Goldman Sachs non decide e affonda le criptovalute - : Secondo quanto trapelato, i dubbi della banca sono relativi alla confusione normativa che aleggia attorno al mondo delle criptovalute, rendendo ogni azione meno sicura e appetibile tanto da parte ...

Goldman Sachs getta la spugna sulle criptovalute : bitcoin in caduta : Neanche una banca aperta ai prodotti innovativi come Goldman Sachs sembra in grado di entrare a livello ufficiale nel mondo delle criptovalute. Troppe le incertezze, soprattutto a livello regolamentare, con un conseguente eccesso di volatilità e di

Le stime di Deutsche Bank e Goldman Sachs su Btp e legge di bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato a luglio che il suo obiettivo è quello di non peggiorare la situazione delle finanze pubbliche del paese e possibilmente migliorarla. S econdo ...

Turchia - la lira apre in calo sul dollaro “Sotto la soglia-rischio di Goldman Sachs” Ankara : “Subito liquidità nel sistema” : Le rassicurazioni che arrivano dalle autorità della Turchia, inclusa la liquidità iniettata dalla Banca centrale nel sistema finanziario, non frenano le vendite sulla lira turca e i timori di una nuova giornata di passione sui mercati internazionali. La moneta di Ankara ha aperto in calo, con il rapporto USD/TRY volato oltre la soglia pericolo individuata da Goldman Sachs a quota 7, per poi recuperare terreno a 6,45. Ripresa che ha lasciato ...

I piani di Solomon - il nuovo ceo «dj» che cambierà Goldman Sachs : Il predecessore Lioyd Blankfein, in carica fino a settembre, ha guidato la società attraverso le pericolose secche della grande crisi e recessione del 2008, con la missione di sopravvivere al nuovo clima di maggior regolamentazione che ha messo la museruola al tradizionale e aggressivo motore di profitti del gruppo - il leggendario trading. La nuova Goldman di Solomon sarà più aperta, snella e trasparente e, soprattutto, più dedita a ...

Goldman Sachs - Solomon nuovo Ad - Blankfein : 'E' l'uomo giusto' : Roma, 17 lug., askanews, - Goldman Sachs ha formalizzato la nomina di David Solomon quale nuovo amministratore delegato: a partire dal primo ottobre andrà a sostituire Lloyd Blankfein, che peraltro ...

Goldman Sachs Group - utili record nel secondo trimestre : Teleborsa, - Bilancio oltre le attese nel secondo trimestre per Goldman Sachs, mai così bene in questo periodo da nove anni a questa parte. La banca d'affari statunitensi ha riportato utili e ricavi ...

David Solomon sarà il nuovo CEO di Goldman Sachs : La banca d’affari statunitense Goldman Sachs ha annunciato che Lloyd Blankfein, il suo attuale CEO e presidente del board, lascerà gli incarichi avuti negli ultimi dodici anni e sarà rimpiazzato a partire da ottobre da David Solomon, attuale presidente e co-direttore The post David Solomon sarà il nuovo CEO di Goldman Sachs appeared first on Il Post.