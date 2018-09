Gli utenti avevano avvertito OnePlus sul jack audio | eppure su 6T non ci sarà

Gli utenti online abusano dei glitch. E quindi? - editoriale : Raccogliereste mai una banconota da 50 euro per terra? Si riduce a questo principio, alla differenza tra furbizia e disonestà, la diatriba scatenata da alcuni glitch scovati da una parte degli utenti di Destiny 2: hanno trovato un buco nel sistema del gioco e ne hanno approfittato. Diversi utenti sono riusciti a entrare nelle aree del raid "Ultimo desiderio" in anticipo rispetto alla data ufficiale - il 14 settembre - e hanno razziato (il gioco ...

Apple - su iTunes spariscono i film acquistati : scoppia la protesta deGli utenti : Secondo la Mela il negozio digitale è solo una "vetrina", inutile chiedere rimborsi se una distribuzione decide di ritirare i titoli anche quando sono stati acquistati: si tratta infatti solo di una licenza di visione senza limiti

DIRETTIVA COPYRIGHT APPROVATA DAL PARLAMENTO UE/ Ultime notizie - gli editori “Per Gli utenti non cambia nulla" : COPYRIGHT, Ue approva DIRETTIVA sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla riforma: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:35:00 GMT)

Newzoo : Gli utenti di smartphone sono 3 miliardi : Stando ad un nuovo report di Newzoo, attualmente ci sono circa 3 miliardi di utenti di smartphone attivi a livello globale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Newzoo: gli utenti di smartphone sono 3 miliardi proviene da TuttoAndroid.

Malware - finte app per ingannare Gli utenti iOS : Roma, 11 set., askanews, - Aziende che utilizzano lo smartphone di Apple, iPhone, sono gli obiettivi, probabilmente mirati, di un cyber attacco che manipola le impostazioni relative ai limiti di età ...

Atac - la beffa del rimborso biGlietti Utenti in fila coi grandi creditori : «Rimborsi per il malfunzionamento delle macchine emettitrici di biglietti». Così anche i passeggeri, gli Utenti che già subiscono i disservizi di Atac, finiscono dentro al concordato, procedura ...

Problemi Fortnite Mobile su iOS - Epic risponde aGli utenti : E' notizia in queste ore che Fornite Mobile stia vivendo un periodo critico su iOS, in generale su tutti i dispositivi che fungono su questa piattaforma. Dopo l'annuncio della disponibilità del gioco su ben altri 7 terminali Android, Fortnite Mobile torna a far parlare di sè, questa volta purtroppo in negativo. Tramite il forum ufficiale di Fortnite su Reddit infatti Epic Games, l'azienda produttrice, ha risposto all'utenza che lamenta ...

AnTuTu ci mostra quali sono le caratteristiche deGli smartphone preferite daGli utenti : AnTuTu ha pubblicato le statistiche che mostrano quali sono le caratteristiche tecniche degli smartphone preferite dagli utenti. L'articolo AnTuTu ci mostra quali sono le caratteristiche degli smartphone preferite dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Cosa sono i cartelloni BASTA NETFLIX? Rivolta deGli utenti? : Comparsi diversi cartelloni a Milano con la scritta BASTA Netflix. In rete nei giorni scorsi è scoppiata la bufera ma è solo una pubblicità … ben riuscita Cosa sono i cartelloni BASTA NETFLIX a Milano? Rivolta degli utenti? Spettacolare pubblicità di Netflix che affiggendo diversi cartelloni a Milano ha lanciato un vero tamtam mediatico e […]

Cosa sono i cartelloni BASTA NETFLIX? Rivolta deGli utenti? : Comparsi diversi cartelloni a Milano con la scritta BASTA Netflix. In rete nei giorni scorsi è scoppiata la bufera ma è solo una pubblicità … ben riuscita Cosa sono i cartelloni BASTA NETFLIX a Milano? Rivolta degli utenti? Spettacolare pubblicità di Netflix che affiggendo diversi cartelloni a Milano ha lanciato un vero tamtam mediatico e […]

Iliad ecco la nuova tariffa con 50 Giga dopo aver raggiunto i 2 milioni di utenti : i dettaGli : Iliad ha annunciato di aver attivato la bellezza di 2 milioni di nuove sim e per questo lancia sul mercato la nuova tariffa con 50 Giga di traffico dati: ecco il prezzo mensile.Iliad è un operatore telefonico che è da poco sul mercato italiano, ma sembra che fino a questo punto abbia ottenuto importanti successi commerciali nel nostro paese.Infatti il nuovo operatore italo-francese in appena 100 giorni dal suo arrivo in Italia è riuscita ad ...

Prosegue il successo di Pokémon GO : da giugno Gli utenti spendono in media 2 - 5 milioni di dollari al giorno : Un report pubblicato dall'azienda di rilevazioni statistiche Sensor Tower sottolinea i grandissimi risultati registrati da Pokémon GO, che ad anni dal suo arrivo su dispositivi mobile continua ad essere un'inarrestabile macchina da soldi.Per il documento di Sensor Tower, riportato da MyNintendoNews, gli utenti spendono in media 2,5 milioni di dollari al giorno in Pokémon GO, un dato registrato dallo scorso giugno quando l'update che ha ...

Facebook - un quarto deGli utenti ha disinstallato l’app : Che Facebook non sia più un social network sulla cresta dell’onda lo sappiamo da anni: la crescita non è più quella di una volta e la fetta più giovane della popolazione preferisce frequentare altri lidi. In queste ore però un sondaggio pubblicato in questi giorni da Pew Research Center ed effettuato negli Stati Uniti sta dando un’idea più precisa di quanto ampio si stia facendo il baratro tra il social network di Mark Zuckerberg e ...

Fastweb comunica le agevolazioni per Gli utenti colpiti dal crollo del ponte Morandi : Fastweb ha comunicato le agevolazioni previste per gli utenti che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in seguito al drammatico crollo del ponte Morandi di Genova. Ecco cosa prevedono i provvedimenti. L'articolo Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal crollo del ponte Morandi proviene da TuttoAndroid.