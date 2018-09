Giornata nazionale della divulgazione scientifica

Sla - la Giornata nazionale contro la malattia. 300 volontari in 150 piazze d’Italia : Il 16 settembre si celebra la giornata nazionale sulla Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). L’iniziativa, alla sua undicesima edizione, è promossa da AISLA grazie all’impegno di oltre 300 volontari che saranno presenti in almeno 150 piazze d’Italia per fare informazione sulle attività della principale associazione italiana che si occupa di sostenere le persone con questa malattia degenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule cerebrali ...

Il 15 settembre si celebra la Giornata internazionale della democrazia - : Istituita nel 2007 ha lo scopo di far riflettere sullo stato di salute dei sistemi democratici nel mondo al fine di trovare le giuste risposte a sfide emergenti come le migrazioni e il cambiamento climatico

Una tartaruga è per sempre : la sfida green per la Giornata Internazionale per la pulizia delle coste : A sostegno del World Cleanup Day istituito da Let’s Do It! Foundation, SodaStream International LTD. lancia la sfida: partecipare attivamente alla Giornata Internazionale per la pulizia delle coste in programma sabato 15 settembre 2018 e regalarsi una tartaruga marina tatuata per sempre sulla pelle – omaggio di SodaStream. I partecipanti sono invitati a raccontare la loro storia, spiegando perché la lotta contro le bottiglie di plastica ...

Domenica 14 ottobre Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down : Roma – In oltre 200 piazze italiane, un messaggio di cioccolato per promuovere la cultura della diversità e sostenere le attività delle associazioni che aderiscono al CoorDown. Il tema di questa edizione: la piena inclusione scolastica degli alunni con sindrome di Down come base per un futuro senza barriere. Un libro per bambini racconta questo percorso L’educazione inclusiva è molto di più di una semplice aspirazione, è un diritto umano ...

Sabato 15 la 1Giornata nazionale de 'Lo Sport che vogliamo' : ...giornata si svolgerà contemporaneamente su tutto il territorio nazionale in luoghi simbolo di cittadinanza vissuta o negata da valorizzare o riqualificare/rilanciare o sostenere attraverso lo Sport. ...

Italia : musica - esperimenti e 433. La Giornata della Nazionale di Mancini : musica prima e musica dopo, in mezzo lavoro e tanta tattica nella seconda giornata di allenamento della Nazionale di Mancini in vista della Nations Cup, la prima vera seduta a ranghi completi dopo il ...

Giornata INTERNAZIONALE BENESSERE SESSUALE/ Ma in Italia è tabù : ecco quando se ne parla col medico... : GIORNATA INTERNAZIONALE BENESSERE SESSUALE, ma in Italia è un tabù: viene considerato un bene "accessorio" e non importante da dedicargli addirittura un evento annuale.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:35:00 GMT)

AISLA in 150 piazze italiane : il 16 settembre la Giornata nazionale sulla SLA : 150 piazze, 300 volontari, 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG che serviranno per raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6.000 persone con SLA in Italia: è la giornata nazionale sulla SLA promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, domenica 16 settembre. L’iniziativa nelle piazze si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una delle 15.000 ...