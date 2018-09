: Giochi 2026, domani posizione governo - NotizieIN : Giochi 2026, domani posizione governo - TelevideoRai101 : Giochi 2026, domani posizione governo - laci_bacsi : RT @tempoweb: Sulle Olimpiadi invernali 2026 scoppia la guerra tra #Milano e il #Governo -

"Sala,richiedendo che il brand olimpico ricada esclusivamente o in maniera più visibile su Milano, formalizza di fatto una pretesa insostenibile per tutti coloro che fino ad oggi avevano lavorato con grande impegno a un progetto unitario". Lo afferma il sottosegretario Valente (M5S) replicando al sindaco di Milano sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del. E avvert: così "non è possibile procedere". Il sottosegretario con delega allo Sport, Giorgetti, esporrà ladelal Senato.(Di lunedì 17 settembre 2018)