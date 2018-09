“Gemma | sai che ti dico?!” Ops | Giorgio Manetti è una furia Il durissimo sfogo | “Perché

caffeinamagazine

: RT @MaurilioVitto: @PreziosaGemma @LunaLeso @antojackie @ANNAMARIABIASI1 @migliaccio31 @giusyoni @DavLucia @Spessofia @angygel22 @3l3na3l3n… - PreziosaGemma : RT @MaurilioVitto: @PreziosaGemma @LunaLeso @antojackie @ANNAMARIABIASI1 @migliaccio31 @giusyoni @DavLucia @Spessofia @angygel22 @3l3na3l3n… - la_Gemma_ : Non sei mai stato veramente single se correndo fuori casa per uscire il sabato sera alle 23 non ti sei infilato gli… - MaurilioVitto : @PreziosaGemma @LunaLeso @antojackie @ANNAMARIABIASI1 @migliaccio31 @giusyoni @DavLucia @Spessofia @angygel22… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Inizia una nuova settimana e con sé arrivano appuntamenti imperdibili con Uomini e Donne. Ah, il vecchio e caro trono Over. E perché, quello classico?! Insomma, c’è tanta carne al fuoco. Anche perché Maria De Filippi sembra esser partita con il piede pigiato sull’acceleratore. Motivo? Le due donne Rai del momento – Bianca Guaccero e Caterina Balivo – stanno perdendo inesorabilmente la sfida auditel. Gli ascolti di Uomini e Donne, in questi primi appuntamenti, è da capogiro. Nonostante l’assenza del Gabbiano di Firenze. Sì, proprio lui:, l’uomo che lo scorso anno ha conquistato tutti. Non solo il pubblico da casa ovviamente ma anche Gemma Galgani: la loro storia d’amore è stato un susseguirsi di emozioni, come su una montagna russa. E quel possibile inserimento di Tina Cipollari…Quest’annonon ci sarà. Non prenderà parte a Uomini e Donne trono Over. Lui ...