Gelatiere romano si qualifica per il Gelato Festival World Masters 2021

(Di lunedì 17 settembre 2018) È ildi origini calabresi Eugenio Morrone, con il suo 'mandarino tardivo', il primoto per i "", il più importante torneo internazionale di categoria: a sancirlo la "All Stars' di Firenze, che per tre giorni ha portato al piazzale Michelangelo 16 tra i migliori gelatieri artigianali del mondo, in rappresentanza di tre continenti.Organizzato in collaborazione con Carpigiani e Sigep-Italian Exhibition Group, la kermesse fiorentina, spiega una nota, ha inoltre premiato l'ex aequo del vigevanese Massimiliano Scotti della gelateria Vero Latte (con il gusto 'Il mio primo vero latte') e del padovano Antonio Mezzalira di Golosi di Natura ('Pinolò) nella giuria tecnica, e il polacco Giacomo Canteri di Limoni ('Inne Lemon Curd') nella giuria popolare. Riconoscimenti sono andati anche al fiorentino Paolo Pomposi di ...