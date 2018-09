: Un metro più in là e si sarebbe pianto il morto! È mai possibile disonorevole @matteosalvinimi che non si preparino… - rubio_chef : Un metro più in là e si sarebbe pianto il morto! È mai possibile disonorevole @matteosalvinimi che non si preparino… - MSF_ITALIA : “Svolgevamo la nostra attività di assistenza quando sono arrivati agenti di polizia chiedendoci info sui pazienti n… - amnestyitalia : I 16 ragazzi eritrei prelevati dalla polizia durante visite mediche di @MSF a @BaobabExp non vanno considerati dete… -

"Non c'è niente che suggerisca che ilsia la sostanza" che hato i malori accusati ieri sera da una coppia in un ristorante italiano a Salisbury, la cittadina dove il 4 marzo scorso erano rimasti intossicati, dall'agente nervino, l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia. Lo afferma ladella contea di Wiltshire in una nota di aggiornamento sull'"importante fatto" di ieri.(Di lunedì 17 settembre 2018)