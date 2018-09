Galaxy S9 Plus al prezzo di 569 euro in arrivo in un famoso volantino nazionale

Galaxy S8 e S8 Plus : prossimo aggiornamento con Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus otterranno i video in Super Slow Motion e il supporto alle Ar Emoji con il prossimo aggiornamento firmware entro fine settembre 2018.Dopo la conferma per il Galaxy Note 8 che proprio in queste ultime ore sta ricevendo un aggiornamento firmware in Italia, anche i Galaxy S8 e S8 Plus otterranno il supporto ai video Super Slow Motion e le Ar Emoji.Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere il supporto ai ...

Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo 569 Euro Da Carrefour : Cerchi il Prezzo più basso per comprare Samsung Galaxy S9 Plus? Ecco l’offerta che fa per te! Da Carrefour Samsung Galaxy S9 Plus a soli 570 Euro, Prezzo più basso di sempre! Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo Incredibile offerta di Carrefour per comprare Samsung Galaxy S9 Plus al Prezzo più basso di sempre. LEGGI ANCHE: Recensione Samsung Galaxy S9+: […]

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018 e porta le AR Emoji e la modalità Super Slow-Motion per la fotocamera. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion proviene da TuttoAndroid.

Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Una collaborazione tra Samsung e l'operatore olandese KPN "porta" il Rijksmuseum di Amsterdam sugli smartphone Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, tra cover, temi speciali e biglietti. L'articolo Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Piomba sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia l’aggiornamento di agosto - in attesa di AR Emoji : Si smuovono le cose per il Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia: nonostante il ritardo accumulato, non di certo uno scarto trascurabile, l'ex top di gamma marchiato dal noto operatore telefonico, ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto (meglio tardi che mai, il succo del discorso pare essere questo), con firmware G955FXXU3CRGH, contraddistinto da CSC G955FHUI3CRGH, CHANGELIST 14023573 e DATE BUILD risalente ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano in Italia con le patch di settembre : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus no brand iniziano a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano in Italia con le patch di settembre proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 per DxOMark ha fotocamere migliori del Galaxy S9 Plus : Secondo la recente analisi da parte del sito specializzato DxOMark il nuovo Samsung Galaxy Note 9 ottiene un punteggio complessivo migliore rispetto a quello del Galaxy S9 Plus.Forse non si tratta di una notizia particolarmente inattesa, considerato che l’ultimo top di gamma di Samsung, il Galaxy Note 9, è uscito qualche mese dopo il Galaxy S9 Plus, ma di fatto DxOMark lo conferma: il primo scatta e registra video migliori del ...

Samsung Galaxy S10 Plus avrà la connettività 5G - ma solo in Corea? : Secondo recenti informazioni il prossimo top di gamma di Samsung, il Galaxy S10 Plus avrà la super moderna connettività 5G ma forse sarà disponibile solo in Corea del Sud.Sappiamo da un numero abbastanza consistente di notizie delle scorse settimane che Samsung lancerà molto probabilmente sul mercato tre varianti della prossima gamma Galaxy S10.Le tre varianti probabilmente si differenzieranno per grandezza e risoluzione del display, per il ...

Galaxy s9 - s9 plus e Note 9 ad un prezzo imperdibile : Gli ultimi smartphone della Samsung, tra cui il Galaxy s9 e il Galaxy Note 9, sono stati degli strepitosi successi.Il Samsung Galaxy s9 è acquistabile in due versioni, ovvero una con il display da 5,6 pollici, mentre l’altra con un display da 5,8 pollici.Galaxy Note 9 e Galaxy S9 – S9 plus in offerta su AmazonIl dispositivo possiede una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una fotocamera anteriore da 8 megapixel.Continue reading Galaxy ...

Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 : fine degli aggiornamenti mensili : Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 non ricevono più aggiornamenti mensili da parte dell’azienda coreana, che sulla carta salvo smentite, bloccherà il rilascio di nuovi firmware.Se possedete un Samsung Galay S6 Edge Plus, o avete acquistato di importazione un Galaxy Note 5 vi segnaliamo che ufficialmente l’azienda coreana ha rimosso entrambi i dispositivi dalla lista degli smartphone aggiornabili mensilmente.Galaxy S6 Edge ...

Niente più patch mensili per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Note 5 : regolarità finita : Si fermano i Samsung Galaxy S6 Edge Plus, S6 Active e Note 5, che a partire da questo mese di settembre cesseranno di ricevere le patch di sicurezza ad intervalli regolari, proprio come già successo da aprile ai vari S6 e S6 Edge. Un risvolto che era nell'aria e che attendeva solo di concretizzarsi, come adesso è avvenuto. Immaginiamo i rispettivi possessori dei dispositivi sopra citati, vista la sorte toccata agli altri modelli equivalenti, ...

Occasionissima dal 5 settembre per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : da Vodafone prezzo stracciato : Una buonissima notizia quella che si può condividere in queste per un target selezionato di utenti Vodafone che intendono acquistare un Samsung Galaxy S9, o in alternativa un Samsung Galaxy S9 Plus, a prezzo davvero concorrenziale. A partire da oggi 5 settembre, infatti, la compagnia telefonica consente al pubblico non solo di portarsi a casa i due modelli a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, ma anche a rate, stando ai dettagli ...