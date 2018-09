Galaxy Note Edge aggiornamento a sorpresa di metà settembre 2018

Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre : Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung ha iniziato in Italia il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware a metà settembre 2018 per il Galaxy Note 8: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) No Brand, quindi non acquistato direttamente da operatore telefonico, che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre: arrivano i video in Super Slow Motion e le ...

Samsung Galaxy Note 9 prende fuoco in un ascensore : Sembrava un capitolo ormai chiuso quello ha perseguitato Samsung circa 2 anni fa con l’allora Galaxy Note 7, finito rovinosamente per essere ritirato dal mercato. Eppure, qualche giorno fa, ecco presentarsi la prima segnalazione di un utente, messo in pericolo dall’inaspettato evento. Che la storia si stia ripetendo per l’azienda sudcoreana? Davvero anche i Galaxy Note 9 prendono fuoco? L’incendio in ascensore Diane Chung, agente ...

Super fotocamera Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia : aggiornamento di settembre - presto per S8? : Ecco arrivare l'aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, quello che tanti possessori stavano aspettando per la rivoluzione che apporterà lato fotocamera. Si tratta del pacchetto che dovrebbe introdurre le attesissime AR Emoji ed il Super Slow Motion, funzionalità che dovrebbero approdare anche sul Galaxy S8. Il pacchetto in questione risponde alla serie N950FXXU5CRHA, con CSC N950FOXM5CRHA, CHANGELIST 13688770, ...

Galaxy Note 9 la nuova colorazione argento arriverà anche in Italia? : Nuovi rumors affermano che Samsung nel prossimo futuro lancerà la nuova colorazione argento per il Galaxy Note 9 in altri 29 paesi in tutto il mondo compresa l’Italia.Qualche giorno fa è stata pre-annunciata una nuova colorazione, appunto la colorazione argento, per il Samsung Galaxy Note 9 commercializzato negli Stati Uniti.Samsung Galaxy Note 9 colorazione argento in arrivo in altri 29 paesi dopo gli Stati Uniti?La colorazione argento ha ...

Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Una collaborazione tra Samsung e l'operatore olandese KPN "porta" il Rijksmuseum di Amsterdam sugli smartphone Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, tra cover, temi speciali e biglietti. L'articolo Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento XXU1ARH5 colpisce Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia dal 14 settembre : Nonostante il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia (insieme a tutti gli altri modelli, serigrafati e non) sia stato commercializzato da pochissimo (per la precisione dal 24 agosto in poi), è già tempo di Aggiornamento per il phablet di ultima generazione, che accoglie il pacchetto contraddistinto dalla patch di sicurezza di agosto, con PDA N960FXXU1ARH5, CSC N960FCKH1ARGD e CHANGELIST 14091311. La release, come spesso accade per i modelli ...

Galaxy Note 8 con il prossimo aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emojis : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy Note 8 (non ancora in italia) contenente interessanti novità: video in Super Slow Motion e Ar Emojis.Il prossimo aggiornamento che riceverete sul vostro Samsung Galaxy Note 8 non sarà un semplice upgrade della sicurezza con le più recenti patch rilasciate da Google.Dai primi feedback che abbiamo notato sembra infatti che l’azienda coreana rilascerà alcune ...

Cancellare Galaxy Note 9 senza perdere dati : Come eliminare la cache del Samsung Galaxy Note 9 senza perdere i dati personali come foto, video, contatti e musica. Rendere più veloce il telefono Samsung.