FREE COMIC BOOK DAYS 2018 | ecco la lista delle fumetterie aderenti

nerdgate

: Free Comic Book Day: ecco la lista delle fumetterie aderenti di Star Comics Edizioni - - cellicom : Free Comic Book Day: ecco la lista delle fumetterie aderenti di Star Comics Edizioni - - SerialGamerITA : Free Comic Books Days 2018: ecco lista fumetterie aderenti #starcomics - tuttocartoni : Quest'anno anche Sergio Bonelli Editore partecipa alla versione italiana del Free Comic Book Day! E lo fa con un al… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il 21 e 22 Settembre saranno idi Edizioni Stars, due giorni in cui potrai trovare in fumetteria degli albetti gratuiti con cui scoprire fumetti nuovi o generi che non conosci ancora. I volumi interessati sono: DR. STONE n.1 JAGAN n.1 YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 1 BABAU n. 1 CONAN IL CIMMERO: LA REGINA DELLA COSTA NERA – COLOSSO NERO ETERNITY vol. unico. sei curioso di sapere se nella tua città ci sonoin allegato lacompletadi tutta Italia che aderiscono a questa iniziativa! CLICCA QUI per accedere allacompleta. L'articololaproviene da nerdgate.