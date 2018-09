Francesco Pannofino a DM | «In Romolo+Giuly cerco di portare più ‘fregna’ a Roma Ho

davidemaggio

(Di lunedì 17 settembre 2018)scende in politica. Ma solo per la finzione scenica. In, la nuova serie tv targata Fox e in onda sul canale 112 di Sky da stasera, l’attore e doppiatore interpreterà Edoardo Pederzoli, un improbabile Presidente della Regione Lombardia in realtàno fino al midollo e tifoso sfegatato della Lazio. Il suo personaggio verrà coinvolto nella “guerra mondiale” tra Montacchi e Copulati attorno a cui ruota la sceneggiatura. Ed avrà un obiettivo molto particolare da raggiungere in favore degli alleati capitolini., in Romeo+Giuly sei addirittura il Presidente della Lombardia. Ma in realtà il tuo personaggio èno… E’ un impostore che fa finta, molto maldestramente, di essere milanese. In realtà il suo obiettivo èla moda aper avere più modelle… Più fregna, insomma! La serie è ...