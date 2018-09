ForzaLele | il mondo della musica vicino al chitarrista dei Negramaro - People - Spettacoli

Negramaro - Lele Spedicato è grave. Da Jovanotti alla Mannoia - il mondo della musica tifa per lui : #ForzaLele : C'è grande apprensione per Emanuele Spedicato , chitarrista della band dei Negramaro e volto amatissimo dei fan. Il musicista è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce nella mattinata di ...