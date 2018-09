Forza Lele siamo con te Il mondo della musica si stringe intorno al

huffingtonpost

(Di lunedì 17 settembre 2018) "con te", "ti aspettiamo". Questi e molti altri tweet di sostegno sono arrivati da tutto il web per il chitarrista dei Negramaro,Spedicato. Da Jovanotti ad Alessandra Amoroso, da Fiorella Mannoia ad Ermal Meta, in molti hanno espresso la loro vicinanza al musicista, in ospedale a seguito di un'emorragia celebrale.ti aspettiamo tutti. ❤️@Negramaro — Ermal Meta (@MetaErmal) 17 settembre 2018#con te! @Negramaro — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) 17 settembre 2018L'hashtag #è in cima ai trend topic di Twitter. Non solo musicisti e artisti che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e lavorare con lui, anche i fanband si uniscono al coro di sostegno e all'augurio di pronta guarigione. A trovareprivo di sensi è stata questa mattina la moglie Clio, nella ...