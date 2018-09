Fortnite | presto sarà aggiunta la nuova Fortezza Portatile

eurogamer

(Di lunedì 17 settembre 2018) Mentre le Sfide della Settimana 10 della Stagione 5 diBattle Royale sono in pieno svolgimento, non c'è dubbio che molti giocatori stanno facendo del loro meglio per portare a termine tutti gli obiettivi per prepararsi a ciò che Epic Games ha in serbo per la Stagione 6. Ovviamente, non significa che lo sviluppatore non porterà nuovi elementi a breve, poiché sembra che lo studio sia pronto ad aggiungere l'oggetto Port-a-Fortress al gioco.Come riporta Gamerant, nel tweet qui sotto, l'oggetto è pronto per essere aggiunto al gioco molto. Otteniamo anche la descrizione dell'oggetto, che afferma che i giocatori possono "portare la difesa a nuovi livelli". Sebbene non sia stata fornita una data esatta per l'inclusione dell'oggetto, ci sono buone probabilità che lo vedremo aggiunto con il reset settimanale del titolo.Per chi non lo sapesse,precedentemente ospitava ...