sport.ilmessaggero

: Formula 1, sorpasso #Mercedes su una #Ferrari sbiadita - IlmsgitSport : Formula 1, sorpasso #Mercedes su una #Ferrari sbiadita -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il Campionato non è ancora perso, ma la strada adesso è tutta in salita. Nel Mondiale Piloti Seb deve recuperare 40 punti a Lewis, 281 a 241,, in quello Costruttori il ritardo di Maranello rispetto a ...