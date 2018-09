Ford - Nuovi motori e dotazioni per S-Max e Galaxy

quattroruote

: Ford rinnova S-Max e Galaxy con nuovi motori e tecnologie per la sicurezza - iGizmoIT : Ford rinnova S-Max e Galaxy con nuovi motori e tecnologie per la sicurezza - AliceAyres_27 : dopo Auster, Roth, Ford e Fante, cerco nuovi amori. accetto consigli. #lettura - nzo125547 : RT @TeamMilo_: #BMW nelle riunioni tecniche sui nuovi regolamenti. Tra gli interessati: Aston Martin, Koenigsegg, McLaren, Onroak, Oreca,… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Laha aggiornato la gamma delle due multispazio più grandi della propria gamma, la S-Max e la. Nuovezzazioni, trasmissioni automatiche eampliano l'offerta delle due sette posti, rendendole più efficienti, sicure e confortevoli.Fino a 240 CV. Per la prima volta i due modelli della Casa americana sono disponibili con un motore turbodiesel 2.0 EcoBlue nelle versioni da 120, 150 e 190 CV, oltre che nella variante biturbo da 240 CV. Il quattro cilindri si propone di serie con un cambio manuale a sei rapporti ma, a richiesta, può essere abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti per la quale è stata sviluppata una nuova manopola di controllo, la Rotary Gear Shift Dial, che sostituisce la classica leva presente sul tunnel centrale. Il nuovo cambio, inoltre, dispone delle funzioni di cambiata adattiva Scheduling, che analizza lo stile di guida per ...