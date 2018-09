Fisco | mercoledì M5s-Lega presentano proposta di semplificazione

agi

: #Fisco: mercoledì M5s-Lega presentano proposta semplificazione - TgLa7 : #Fisco: mercoledì M5s-Lega presentano proposta semplificazione - TerlizziGerardo : RT @TgLa7: #Fisco: mercoledì M5s-Lega presentano proposta semplificazione - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Fisco: mercoledì M5s-Lega presentano proposta semplificazione -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Mercoledì 19 settembre alle ore 10 si terrà a Montecitorio, sala Conferenze Stampa, la presentazione congiunta delladi legge "Misure difiscale, sostegno all'economia reale e contrasto all'evasione fiscale". Ad illustrarla saranno Carla Ruocco e Raffaele Trano per il M5S insieme a Carlo Alberto Gusmeroli e Giulio Centemero della Lega. Il testo è un primo passo verso quellafiscale che cittadini e imprese chiedono ormai da molto tempo. La burocrazia in eccesso imprigiona le migliori energie produttive del Paese, frenando la crescita e l'occupazione. Non basta infatti la riduzione della pressione fiscale, che pure questa maggioranza porterà avanti a partire dalla prossima Legge di Bilancio. Senza una riforma parallela del rapporto-contribuenti la pubblica ...