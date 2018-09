Film di animazione | un genere di successo che necessita di sostegno

Cattivissimo me - trama e curiosità del Film d’animazione in tv : Gru e i teneri Minions tornano in televisione col film d’animazione del 2010, con la regia di Pierre Coffin e Chris Renaud, il primo di quella che ormai è una trilogia: Cattivissimo me va in onda sabato 15 settembre alle 21.25 su Italia1. Cattivissimo me: il trailer Cattivissimo me: la trama Tra le variopinte e fiorite villette di un tranquillo quartiere di periferia ce n’è una che si distingue per il suo tetro aspetto. È ...

CATTIVISSIMO ME/ Su Italia 1 il Film d'animazione di Pierre Coffin e Chris Renaud (oggi - 15 settembre 2018) : CATTIVISSIMO me, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast i doppiatori: Max Giusti, Edoardo Stoppacciaro, alla regia Pierre Coffin. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:56:00 GMT)

Su Sky arriva Coco - il Film d’animazione firmato Disney/Pixar premiato con un Golden Globe e 2 premi Oscar : Dopo il successo da record al box office in Italia e nel mondo, Coco – la straordinaria avventura d’animazione firmata Disney/Pixar, diretta da Lee Unkrich (Monsters&Co., Alla ricerca di Nemo) e Adrian Molina (Ratatouille, Toy Story 3), ambientata in Messico che racconta le vicende del giovane Miguel e del suo sogno di diventare un musicista – sbarca in prima visione lunedì 10 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 ...

Apple compra il documentario 'The Elephant Queen' e il Film d'animazione 'Wolfwalkers' - : Ma quando Robyn salva una selvaggia ragazza indigena, Mebh, la loro amicizia portala ragazza a scoprire il mondo dei Wolfwalkers trasformandola in quella cosa che il padre ha il compito di ...

Addio All'Ara Spix : Si è Estinto Il Famoso Pappagallo Blu Reso Famoso Dal Film D'animazione 'Rio' : Brutte notizie dal mondo della Natura - ed ancora una volta tra i responsabili c'è l'Uomo. L' ara di Spix , il magnifico Pappagallo blu divenuto una star internazionale grazie al fortunato Film D'animazione " Rio ", si ...

Sky Cinema 100% Animation - canale dedicato ai migliori Film d’animazione. : Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky Cinema si accende 100% Animation , un canale interamente dedicato ai film d’animazione. Oltre 40 titoli previsti tra cui non mancheranno i divertenti Kung Fu Panda, Piovono Polpette, Oceania e Baby Boss (Disponibile On Demand nella collezione ANIMAZIONE) Da sabato 1 </s...

Sky cinema - dal primo settembre arriva 100% animation. Un canale interamente dedicato ai Film d’animazione : Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky cinema si accende 100% Animation, un canale interamente dedicato ai film d’animazione. Tra gli oltre 40 titoli previsti non mancheranno i divertenti capitoli firmati DreamWorks Kung Fu Panda (1 e 2), che vedono il pigro, simpaticissimo panda Po trasformarsi in un temibile Maestro Shaolin; le spassose pellicole Piovono polpette (1 e 2), in cui l’eccentrico Flint inventa una macchina per ...

Loano a misura di famiglia - al Giardino del Principe tre Film di animazione per grandi e piccini : Saranno dedicati al grande cinema d'animazione per i più piccini gli ultimi tre appuntamenti di "Loano a misura di famiglia", il cartellone dedicato a bambini e famiglie che si inserisce nell'ambito ...