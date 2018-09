Figc | Tommasi | “proporremo nomi per presidenza”

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il candidato per la presidenza dellava trovato fra le componenti che rappresentano il 73%, ma non può essere né il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, né quello della Lnd, Cosimo Sibilia. E’ la posizione dell’assemblea dei delegati dell’Assocalciatori, annunciata dal presidente del sindacato, Damiano, chiarendo che “il 20% dell’Aic resta compatto”: “Giovedì c’è l’incontro con la Serie A e prima ci vedremo con Gravina e Sibilia – ha aggiunto -. Cercheremo di proporre dei, non solo di farceli dire”.L'articolo: “proporremoper presidenza” CalcioWeb.